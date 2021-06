Công an Hà Tĩnh chủ động đảm bảo an toàn PCCC tại khu cách ly tập trung

Tại Hà Tĩnh, từ ngày 15/4/2021 đến 15/6/2021, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ cháy nhà ở hộ gia đình, thiệt hại về tài sản khoảng 38 triệu đồng, không có thiệt hại về người; không xảy ra cháy tại các nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Công an tỉnh đã thực hiện và hướng dẫn công an cấp huyện, UBND cấp xã (trực tiếp là công an cấp xã) tập trung, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC. Nhờ đó, nhận thức, ý thức trách nhiệm chấp hành quy định về PCCC, kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy của các chủ hộ gia đình được nâng lên; đã có nhiều hộ gia đình tự giác dỡ bỏ những bộ phận cơi nới, lều lán bằng vật liệu dễ cháy; bố trí lối thoát nạn khẩn cấp; nhiều hộ gia đình đã mua sắm, trang bị các các bình chữa cháy xách tay… Thời gian tới, bên cạnh nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, Công an Hà Tĩnh tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC khu cách ly tập trung, có phương án tổ chức chữa cháy, không để bị động bất ngờ.