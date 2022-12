Công an Hà Tĩnh khởi tố, bắt giam đối tượng lừa chạy việc chiếm đoạt trên 2,5 tỷ đồng

Hoàng Thị Liêu (SN 1964, trú xóm 13, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) hứa hẹn xin việc làm tại nhiều cảng hàng không rồi chiếm đoạt của nhiều người dân trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

Video: Công bố quyết định khởi tố và ra lệnh bắt bị can Hoàng Thị Liêu

Chiều 22/12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Hoàng Thị Liêu (SN 1964, trú xóm 13, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, do có quen biết từ trước, khoảng tháng 1/2018, chị N.T.C. (SN 1974, trú tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đặt vấn đề nhờ Hoàng Thị Liêu xin việc cho con trai vào làm việc tại Cảng hàng không quốc tế Vinh, tỉnh Nghệ An. Mặc dù, không có khả năng xin việc làm, nhưng do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân nên Liêu đồng ý chạy xin việc cho con chị C. với chi phí hết 600 triệu đồng.

Tin tưởng thông tin Liêu đưa ra, chị C. đã chuyển cho Liêu tổng số tiền 600 triệu đồng. Liêu viết giấy cam kết tháng 10/2018, con chị C. sẽ được vào làm việc tại bộ phận an ninh Cảng hàng không quốc tế Vinh.

Tuy nhiên, đến hẹn, con chị C. vẫn không có việc làm. Khi chị C. yêu cầu thực hiện cam kết, Liêu tiếp tục viết giấy hẹn nhằm mục đích để kéo dài thời gian. Số tiền nhận từ chị C., Liêu sử dụng trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.

Cơ quan điều tra công bố quyết định khởi tố bị can Hoàng Thị Liêu.

Bước đầu cơ quan công an xác định, cũng với thủ đoạn tương tự, trong thời gian trên, Liêu cũng hứa hẹn xin việc làm tại một số cảng hàng không quốc tế như Nội Bài, Phú Bài, Đà Nẵng…, chiếm đoạt của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

Do quá hạn, bị những người xin việc yêu cầu phải trả lại tiền, Liêu đã âm thầm rời khỏi địa bàn.

Cơ quan công an thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Hoàng Thị Liêu.

Sau khi tiếp nhận tố giác của công dân, xác định có dấu hiệu phạm tội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy tìm Hoàng Thị Liêu. Sau một thời gian điều tra, lực lượng công an đã xác định, bắt giữ Hoàng Thị Liêu ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tại cơ quan điều tra, Liêu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Liêu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Do đó, những ai là bị hại liên quan đến vụ án nêu trên thì liên hệ với các điều tra viên: Nguyễn Văn Nam – SĐT 0942801555, Thái Văn Trung – SĐT 0919453639.

Hùng Cường