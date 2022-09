Công an Hà Tĩnh kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh Karaoke

Sáng nay (8/9), Đoàn kiểm tra PCCC của Công an tỉnh do Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra một số cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn TP Hà Tĩnh.