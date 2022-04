Công an Hà Tĩnh tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, ATGT dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Để đảm bảo an toàn cho người dân vui chơi, đi lại trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Công an Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các kế hoạch, phương án; nắm chắc tình hình, không để bị động, xử lý tốt các vấn đề nảy sinh, đảm bảo ANTT, ATGT trên địa bàn.

Công an thị xã Kỳ Anh sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2022.

Đến thời điểm này, mọi kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT tại phường Hưng Trí - địa bàn trung tâm TX Kỳ Anh dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đã được triển khai.

Đại úy Hoàng Mạnh Tùng - Trưởng Công an phường Hưng Trí cho hay: “Là địa bàn rộng với hơn 19 km2, dân số đông (gần 16.000 nhân khẩu), lại ở vị trí trung tâm nên luôn tiềm ẩn nhiều phức tạp về ANTT, đặc biệt là tình trạng các đối tượng hình sự thường qua lại, ẩn náu… Do đó, trước dịp nghỉ lễ, đơn vị đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết đảm bảo ANTT. Đồng thời, tăng cường lực lượng bám sát địa bàn 11 tổ dân phố để nắm chắc tình hình; chủ động phối hợp chặt chẽ với các đội nghiệp vụ của Công an TX Kỳ Anh để phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, liên quan”.

Trong dịp nghỉ lễ, Công an TX Kỳ Anh duy trì, đảm bảo quân số để giải quyết các thủ tục liên quan cho người dân.

Theo Thượng tá Bùi Thanh Tùng - Trưởng Công an TX Kỳ Anh, dịp 30/4 và 1/5, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT, bảo vệ tài sản cho các doanh nghiệp, dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng; phân công các tổ công tác xuống cơ sở nắm bắt thông tin, dự báo tình hình để tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền có phương án, giải quyết các vấn đề xảy ra ngay tại cơ sở. Tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT và ATGT trên tất cả các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc, không để bị động, xảy ra điểm nóng về ANTT…

Được biết, từ đầu năm 2022 lại nay, Công an TX Kỳ Anh đã điều tra, làm rõ 21/22 vụ phạm pháp hình sự (án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%), bắt 60 đối tượng; phát hiện, bắt giữ 37 vụ/37 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, thu giữ 35 lô hàng hóa trị giá hơn 1 tỷ đồng, 3.610 gói thuốc lá lậu; 11 vụ/16 đối tượng tàng trữ ma túy trái phép…

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Công an TP Hà Tĩnh sẽ tăng cường tuần tra, xử lý các vi phạm về TTATGT, tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Trongảnh: Tổ công tác đặc biệt của Công an TP Hà Tĩnh làm việc với một thanh niên điều khiển phương tiện vi phạm luật ATGT (27/4/2022).

TP Hà Tĩnh là địa bàn trung tâm của tỉnh nên các phương án đảm bảo ANTT, ATGT trong những ngày nghỉ lễ đã được Công an thành phố triển khai khá sớm. Theo đó, 100% quân số đã ứng trực trước ngày nghỉ lễ, lập các chốt phân luồng giao thông, không để ùn tắc…

Lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường, xã tăng cường bám nắm địa bàn, đảm bảo tốt công tác trực ban, trực chiến, tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn đảm bảo an toàn các công trình, mục tiêu trọng điểm. Lực lượng CSGT - trật tự tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát vào giờ cao điểm, ở những địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các trường hợp gây rối trật tự công cộng, vi phạm trật tự ATGT...

Công an thị trấn Thiên Cầm trao đổi với hộ kinh doanh buôn bán tại bãi biển Thiên Cầm về công tác đảm bảo ANTT, tiếp đón khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ.

“Chúng tôi đã thành lập 2 tổ công tác với sự tham gia của các lực lượng: công an, quân sự, dân quân, bảo vệ dân phố để tuần tra vũ trang khép kín địa bàn, nhất là tại các tuyến đường, địa bàn tiềm ẩn về ANTT như: chợ thành phố, cầu vượt Thạch Linh, vòng xuyến Khách sạn BMC, Bệnh viện Đa khoa tỉnh…

Đồng thời, tăng cường quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; vận động Nhân dân làm căn cước công dân, tích hợp định danh điện tử trong dịp lễ…”, Trung tá Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho biết.

Lực lượng Cảnh sát cơ động sẵn sàng các phương án đảm bảo ANTT trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5/2022.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh, trong dịp này, toàn lực lượng sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT; tập trung các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, như: vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; chở quá tải, quá khổ; chở quá số người quy định; chạy quá tốc độ; không đội mũ bảo hiểm…; xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành gây cản trở giao thông, chống lại lực lượng thi hành công vụ; phòng chống đua xe trái phép, chạy xe lạng lách, đánh võng...

Các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố, thị xã được yêu cầu chủ động nắm chắc tình hình, bám sát địa bàn, đối tượng, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội; tăng cường quản lý địa bàn, đối tượng, không để tội phạm lợi dụng hoạt động gây mất ANTT trên địa bàn.

Mai Hoàng - Thu Trang