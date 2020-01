Công an Hương Sơn bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Công an huyện Hương Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Chương (SN 1987, trú thôn 4 xã Quang Diệm, Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Đinh Văn Chung và tang vật bị thu giữ

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 40 phút ngày 17/1/2020, Công an xã Sơn Bình phối hợp Công an xã Sơn Trà (Hương Sơn) đã bắt quả tang Đinh Văn Chương đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 0,1067 gam heroin và một số tang vật có liên quan.

Được biết, Đinh Văn Chương là đối tượng nghiện ma túy, năm 2012, bị TAND huyện Hương Sơn xử 20 tháng tù giam về tội mua bán trái phép vật liệu nổ

Vụ việc hiện đang tiếp tục được xử lý theo quy định pháp luật.

Ánh Dương