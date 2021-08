Công an Hương Sơn khởi tố đối tượng dùng dao gây thương tích

Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Mạnh Phúc về tội cố ý gây thương tích.

Phạm Mạnh Phúc tại cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn.

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn, khoảng 23 giờ 30 phút, ngày 17/6/2021, do mâu thuẫn cá nhân, Phạm Mạnh Phúc (SN 1984, trú tại thôn Phú Mỹ, xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn) đã dùng dao chém, gây thương tích cho anh Nguyễn Văn Huy (SN 1996, trú tại thôn Thiên Nhẫn, xã Sơn Tiến). Tỷ lệ phần trăm tổn thương tại thời điểm giám định là 3%.

Tại cơ quan Công an huyện Hương Sơn, Phạm Mạnh Phúc đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 24/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Mạnh Phúc về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 9/7/2021, Phạm Mạnh Phúc cũng đã bị Công an huyện Hương Sơn khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam về tội cố ý gây thương tích cho anh Nguyễn Duy Quý (SN 1974, trú tại thôn An Thịnh, xã An Hoà Thịnh, Hương Sơn) vào ngày 25/4/2021.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, năm 2003, Phạm Mạnh Phúc từng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục trong thời gian 2 năm. Năm 2016, đối tượng này tiếp tục bị Công an huyện Hương Sơn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe của người khác.

Vụ án hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

