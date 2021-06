Công an xã ở Hà Tĩnh bắt giữ 1 xà lan khai thác cát trái phép trên sông Lam

Công an xã Xuân Hồng (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) vừa bắt quả tang 1 xà lan khai thác cát trái phép trên sông Lam.

Lực lượng chức năng đo lượng cát khai thác trái phép để xử lý theo quy định.

Khoảng 21 giờ 30’ ngày 17/6/2021, Công an xã Xuân Hồng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về 1 xà lan mang số hiệu NA - 2543 đang khai thác cát trái quy định tại sông Lam (thuộc khu vực thôn 1, xã Xuân Hồng).

Sau khi nhận tin báo, Công an xã cùng quần chúng nhân dân tham gia truy đuổi và bắt giữ.

Công an xã Xuân Hồng kéo mỏ neo yêu cầu chủ xà lan điều khiển phương tiện vào bờ.

Tại thời điểm bị phát hiện, có 1 người đàn ông đang dùng máy hút cát dưới sông Lam lên xà lan, trong xà lan có khoảng 20 m3 cát. Quá trình kiểm tra, bà Nguyễn Thị Ngư - chủ xà lan (SN1981, trú tại xóm 2, xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến việc khai thác cát.

Bà Nguyễn Thị Ngư - chủ xà lan mang số hiệu NA - 2543 tại cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện, tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trưởng Công an xã Xuân Hồng Văn Đình Thăng, đây là chiếc xà lan thứ 3 bị Công an xã Xuân Hồng bắt giữ từ đầu năm đến nay. Trước đó, ngày 13/3/2021, Công an xã cùng Công an huyện Nghi Xuân đã tiến hành bắt giữ 2 xà lan khai thác cát trái phép tại khu vực này, xử phạt với số tiền 102 triệu đồng.

Được biết, khu vực bãi bồi thôn 1, Xuân Hồng có diện tích hơn 70 ha, thường xuyên xảy ra hiện tượng sạt lở đất, ảnh hưởng rất lớn đến việc sản xuất canh tác của người dân địa phương.

Hoài Nam