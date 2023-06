Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ sự kiện công bố Quy hoạch tỉnh

Các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho các hoạt động trước, trong và sau hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh được công an tỉnh triển khai chu đáo.

TP Hà Tĩnh là địa bàn trọng điểm của hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh.

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, TP Hà Tĩnh là nơi diễn ra hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2023 cùng các sự kiện bên lề sẽ diễn ra từ ngày 26 – 28/5. Trong đó, chương trình chính của hội nghị dự dự kiến diễn ra sáng 28/5 tại Trung tâm Văn hoá – Điện ảnh tỉnh.

Hội nghị quan trọng của tỉnh sẽ có sự tham dự của hơn 700 đại biểu, trong đó có các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế.

Công an TP Hà Tĩnh triển khai công tác kiểm tra chuẩn bi điều kiện đảm bảo ANTT tại nơi diễn ra hội nghị.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt thời gian trước, trong và sau hội nghị, thời điểm này, Công an thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, thiết lập các phương án đảm bảo an ninh trật tự nhằm bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu về chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

Thiếu tá Trần Quang Đạt – Phó Trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an thành phố đã xây dựng phương án, kế hoạch nhằm làm tốt công tác nắm tình hình đảm bảo về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, cương quyết không để xảy ra tình hình phức tạp trên địa bàn.

Đơn vị bố trí lực lượng chốt gác tại các địa điểm chính trị quan trọng, nhất là nơi diễn ra hội nghị quy hoạch tỉnh; huy động lực lượng CSGT-TT phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường công tác tuần tra, xử lý về ANTT, ATGT.

Lực lượng CSGT phối hợp các tổ công tác đặc biệt 238, 256 tuần tra xử lý vi phạm TTATGT.

Công an các phường, xã trên địa bàn cũng được yêu cầu chú trọng nắm và giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT ngay tại cơ sở, đảm bảo mọi điều kiện an toàn tuyệt đối cho hội nghị công bố quy hoạch tỉnh.

Cùng với lực lượng Công an TP Hà Tĩnh, để đảm bảo ANTT, ATGT, bảo vệ an toàn trong thời gian trước, trong và sau hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư, các lực lượng CSCĐ, CSGT, Cảnh sát 113 đã phối hợp với các đơn vị Công an tỉnh, triển khai kế hoạch tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là khu vực diễn ra hội nghị.

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép...

Lực lượng CSCĐ sẵn sàng phương tiện, lực lượng xử lý tình huống phức tạp xảy ra trên địa bàn.

Thượng tá Trần An Ninh – Trưởng phòng CSCĐ tỉnh cho hay: Đơn vị chuẩn bị sẵn sàng về mặt lực lượng, phương tiện, chủ động xây dựng phương án xử lý các tình huống phức tạp về tình hình ANTT tại các khu vực tổ chức hội nghị.

Huy động lực lượng thường trực chiến đấu, tăng cường tuần tra, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh; phối hợp chặt chẽ với Công an TP Hà Tĩnh, các đơn vị nghiệp vụ, cơ quan chủ quản xử lý tốt các tình huống phức tạp về ANTT, ATGT…

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh là nơi diễn ra hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh.

Là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT, ATGT tại lễ công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh, thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, Công an Hà Tĩnh đã chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác, chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, kịp thời phát hiện, giải quyết ngay tại cơ sở mọi diễn biến phức tạp phát sinh, không để ảnh hưởng tới quá trình diễn ra hội nghị.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Để tạo thế chủ động trước mọi tình huống, Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố, thị xã, xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt công tác nắm tình hình kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm, kiên quyết không để xảy ra đột xuất, bất ngờ làm ảnh hưởng ANTT trên địa bàn.

Công an Hà Tĩnh sẵn sàng cho công tác đảm bảo ANTT, ATGT tại lễ công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh.

Công an tỉnh bố trí lực lượng, phương tiện, tiếp nhận giải quyết hiệu quả các tình huống phức tạp về ANTT. Đặc biệt, Công an các đơn vị, địa phương đã phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn nhằm bảo đảm ANTT phục vụ hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2023.

Infographics: Mục tiêu, định hướng phát triển của Hà Tĩnh theo Quy hoạch tỉnh Mục tiêu của Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là xây dựng Hà Tĩnh trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Công nghiệp Hà Tĩnh phát triển theo chiều sâu, bền vững “Kim chỉ nam” ngành công nghiệp Hà Tĩnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là phát triển theo chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm gắn với tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Nguyễn Nga – Văn Đức