Đến chợ không đeo khẩu trang, 4 người bị lập biên bản vi phạm hành chính

Sáng 7/4, Công an xã Kỳ Đồng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã phát hiện, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 4 trường hợp vì đến chợ mà không đeo khẩu trang.

Lực lượng công an, y tế xã Kỳ Đồng kiểm tra thân nhiệt tất cả những người vào chợ

Các trường hợp bị lập biên bản vi phạm hành chính gồm: T.M.H (SN 1989) trú ở thôn Phú Long, xã Kỳ Phú; T.V.T (SN 1954) trú ở thôn Đồng Tiến và T.T.T (SN 1961) ở thôn Đồng Trụ Tây cùng ở xã Kỳ Đồng (Kỳ Anh); A.V.H (SN 1980) quê xã Khánh Dương, huyện Yên Mô (Ninh Bình) hiện đang tạm trú ở thôn Đồng Tiến (Kỳ Đồng).

Công an xã Kỳ Đồng đang lập biên bản xử phạt hành chính đối với A.V.H

Thượng úy Trần Khắc Ngọ - Trưởng Công an xã Kỳ Đồng cho biết: "4 trường hợp trên bị lập biên bản vi phạm hành chính là do đến chợ xã Kỳ Đồng mà không chấp hành đeo khẩu trang. Các trường hợp này đã vi phạm Điểm a, khoản 1, Điều 11, Nghị định 176/2013/NĐ-CP. Công an xã đã phối hợp với cán bộ y tế xã lập hồ sơ, tham mưu Chủ tịch UBND xã Kỳ Đồng ra quyết định xử phạt mỗi người 200 ngàn đồng đối với T.M.H và A.V.H; cảnh cáo 2 đối tượng còn lại, do có các tình tiết giảm nhẹ như: người vi phạm đã chủ động trang bị khẩu trang sau khi bị lập biên bản, thành thật hối lỗi, người già yếu, có hoàn cảnh khó khăn”.

Vũ Viễn