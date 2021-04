Dẹp chợ hải sản tự phát trên đường ven biển sau khi Báo Hà Tĩnh phản ánh

Chỉ 2 giờ sau khi Báo Hà Tĩnh phản ánh việc mất an toàn giao thông (ATGT) khi chợ hải sản tự phát lấn đường ven biển Hà Tĩnh, đoạn qua thôn Yên Điềm (xã Thịnh Lộc), Công an huyện Lộc Hà kết hợp chính quyền địa phương đã ra quân chấn chỉnh.

Video: Lực lượng chức năng dẹp chợ hải sản tự phát

Lực lượng chức năng nhắc nhở 6 hộ dân thường xuyên buôn bán hải sản...

Kẻ vạch sơn giới hạn hành lang của tuyến đường ven biển, đặt lại biển cấm người dân không được tụ tập họp chợ, tiếp tục tuyên truyền về những nguy hiểm, mất ATGT khi họp chợ lấn đường ven biển.

Để đảm bảo ATGT chính quyền địa phương đã cắt cử người thường xuyên theo dõi, đảm bảo ATGT tại khúc cua thuộc thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc.

Ghi nhận của PV Báo Hà Tĩnh, vào khoảng 11h30 phút ngày 25/4, tất cả các hộ lấn chiếm hành lang đường ven biển tại khúc cua thuộc thôn Yên Điềm đã được dọn vào phía trong tuyến đê biển. Các lều, bạt tự phát che khuất tầm nhìn được tháo dỡ, hàng lang đường đã được trả lại thông thoáng, đảm bảo ATGT.

Đại úy Hoàng Trần Nam Thắng - Phó trưởng Công an huyện Lộc Hà cho biết: Để đảm bảo an ninh trật tự và ATGT trên tuyến đường ven biển đi qua địa bàn, chúng tôi đã giao công an các xã thường xuyên tuần tra, kiểm soát. Thế nhưng, người dân khi không thấy lực lượng chức năng lại lấn chiếm hàng lang đường để họp chợ. Sau lần này, chúng tôi sẽ cùng chính quyền địa phương nghiên cứu phương án để tránh việc người dân tái diễn.

Ông Trần Văn Quý – Phó Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà cho biết: “Chính quyền địa phương đã nhiều lần nhắc nhở bà con không lấn đường buôn bán hải sản. Thế nhưng, được một thời gian thì đâu lại vào đấy. Hiện tại, chúng tôi đã dẹp chợ này, đưa bà con bán hải sản vào phía trong, cách xa hành lang đường ven biển. Thời gian tới, chúng tôi sẽ họp bàn đưa ra phương án đề xuất cấp trên giải quyết triệt để tình trạng này".

Anh Tấn