Đi đám cưới, “tiện tay” dắt luôn xe máy bán lấy tiền tiêu

Công an huyện Hương Sơn khuyến cáo: Qua công tác điều tra, đấu tranh xử lý các vụ trộm cắp tài sản xẩy ra trên địa bàn thời gian qua thấy rằng, theo quy luật thời gian này và những tháng cuối năm, các đối tượng lợi dụng thời tiết thuận lợi (mưa, gió), sự lơ là, chủ quan, mất cảnh giác của người dân trong quản lý và bảo vệ tài sản để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Do đó, ngoài việc tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện xử lý của cơ quan chức năng, còn cần sự vào cuộc của các cấp, ngành trong việc quản lý đối tượng có biểu hiện vi phạm, tuyên truyền cho người dân ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản và tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo ổn định về an ninh trật tự.