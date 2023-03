Đột nhập nhà cô ruột, lấy trộm 7,6 triệu đồng

Thiếu tá Bùi Công Thành - Trưởng Công an xã Sơn Trà (Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng trên địa bàn vì có hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Phan Huy Bằng tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào lúc 8h ngày 24/2, Công an xã Sơn Trà nhận được tin báo của bà Lê Thị Hợp (SN 1958, trú tại thôn 4, xã Sơn Trà) bị kẻ gian đột nhập vào nhà, lấy trộm 7,6 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an xã đã phối hợp với Đội Hình sự (Công an huyện Hương Sơn) và lực lượng công an các xã Cụm 1 huyện Hương Sơn tiến hành điều tra, soát xét, khoanh vùng đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 15h cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định Phan Huy Bằng (SN 1989, trú tại thôn 4, xã Sơn Trà) là đối tượng gây ra vụ trộm cắp nói trên.

Tại cơ quan công an, Phan Huy Bằng khai nhận đã lấy số tiền của bà Hợp vào sáng ngày 23/2. Bằng là cháu ruột của bà Hợp.

Vụ việc đang được Công an huyện Hương Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Sỹ Thông