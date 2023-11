Giám đốc Công an Hà Tĩnh trực tiếp lấy lời khai kẻ đâm chiến sỹ trọng thương

Nhận được thông tin Thượng úy Trần Trung Hiếu - cán bộ Công an xã Xuân Hồng (Nghi Xuân) bị thương trong khi làm nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi chiến sỹ và động viên gia đình.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã có mặt tại bệnh viện trao quà động viên Thượng úy Trần Trung Hiếu, đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm của người chiến sỹ Công an nhân dân.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đến bệnh viên thăm hỏi chiến sỹ bị thương và động viên gia đình.

Giám đốc Công an tỉnh cũng trực tiếp lấy lời khai bước đầu đối với đối tượng Trần Trọng Gia Bảo, đồng thời có mặt tại hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, sớm làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp lấy lời khai bước đầu đối với đối tượng Trần Trọng Gia Bảo.

Như Báo Hà Tĩnh đưa tin, vào khoảng 15h45 ngày 13/11, Thượng úy Trần Trung Hiếu (SN 1992) đang làm nhiệm tại đền chợ Củi thì phát hiện đối tượng Trần Trọng Gia Bảo (SN 1997, ở thôn 1, xã Xuân Hồng) nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy với một người khác nên đã áp sát để bắt quả tang.

Tuy nhiên, đối tượng Trần Trọng Gia Bảo đã dùng kéo đâm vào cổ Thượng úy Trần Trung Hiếu.

Bị trọng thương, đồng chí Hiếu gục xuống nhưng đối tượng Bảo tiếp tục đâm thêm nhiều nhát.

Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra hiện trường vụ án.

Sau khi xẩy ra vụ việc, lực lượng Công an xã Xuân Hồng cùng người dân tiến hành đưa Thượng úy Trần Trung Hiếu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An), đồng thời bắt giữ đối tượng Trần Trọng Gia Bảo đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Được sự hỗ trợ của đồng đội và người dân trong việc bổ sung lượng máu kịp thời nên Thượng úy Trần Trung Hiếu đã qua cơn nguy kịch.

Tin liên quan: Một chiến sĩ công an xã ở Hà Tĩnh bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ Trong khi làm nhiệm vụ, Thượng úy Trần Trung Hiếu - Công an viên xã Xuân Hồng (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) bị một đối tượng đâm trọng thương.

X.L