Giao thông thành phố Hà Tĩnh "dễ thở” những ngày cuối năm

Dù một số thời điểm có xảy ra tình trạng ùn ứ nhưng nhìn chung tình hình giao thông khu vực trung tâm TP Hà Tĩnh thông suốt, đảm bảo cho người dân vui chơi, mua sắm dịp tết cổ truyền.

Tình hình giao thông ở trung tâm TP Hà Tĩnh chiều 10/2 (29 tết) khá thông thoáng. Ảnh chụp ở nút giao đường Trần Phú - Lý Tự Trọng.

Lo ngại việc ùn tắc giao thông ở khu vực trung tâm TP Hà Tĩnh vào những ngày cuối năm nên chiều 10/2 (29 tháng Chạp) chị Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1985, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) nhờ chồng chở tới chợ TP Hà Tĩnh rồi anh đánh xe đi nơi khác, còn chị sẽ tự vào mua sắm các vật dụng cần thiết cho gia đình. Khi mua đủ đồ, chị Lan Anh sẽ chủ động gọi chồng tới chở về.

“Dịp tết những năm trước, mình chủ động vào TP Hà Tĩnh mua sắm nhưng gần như năm nào cũng gặp tình trạng ùn tắc, di chuyển mất nhiều thời gian. Năm này mình nhờ chồng chở đi mua sắm là đề phòng trường hợp tắc đường nhưng không ngờ đường phố khá thông thoáng dù phương tiện lưu thông, nhất là ô tô nhiều mọi năm”, chị Lan Anh chia sẻ.

Lực lượng CSGT phân luồng giao thông ở các nút giao vào chiều 9/2 khi trời đổ mưa đúng vào giờ tan tầm.

Cũng lo ngại tình trạng lưu thông khó khăn ở các tuyến đường nội thành dịp tết Nguyên đán, thay vì di chuyển bằng ô tô cá nhân, chị Hoàng Thị Liên (SN 1990, phường Nguyễn Du) đã sử dụng xe máy cho việc mua sắm.

“Đi xe máy thì hơi mất thời gian do phải đi lại mấy lần nhưng được cái là không sợ ùn tắc giao thông. Đi ô tô không chỉ xoay trở khó khi lượng người và phương tiện tham gia đông mà còn bị xử phạt khi dừng, đậu không đúng nơi quy định”, chị Liên cho biết.

Vòng xuyến trung tâm TP Hà Tĩnh thông thoáng trong chiều 10/2 (29 tết).

Ghi nhận của Báo Hà Tĩnh vào chiều 10/2 (29 tháng Chạp) và sáng 11/2 (30 tháng Chạp) cho thấy, các tuyến đường khu vực trung tâm TP Hà Tĩnh luôn tấp nập người và phương tiện đi lại.

Tuy nhiên, không xảy ra cảnh ùn tắc giao thông, ngay cả ở những nút giao thường xuyên là “điểm nóng” của tình trạng này như nút giao Nguyễn Du – Trần Phú; nút giao Hải Thượng Lãn Ông với các tuyến đường Trần Phú, Xuân Diệu, Nguyễn Huy Tự; vòng xuyến trước trung tâm thương mại Vincom hay các tuyến đường quanh khu vực chợ TP Hà Tĩnh…

“Ngoài buổi chiều 2 ngày (8/2 và 9/2) có xảy ra tình trạng ùn ứ ở một số nút giao do mưa khá to đúng vào giờ tan tầm khiến phương tiện lưu thông khó khăn thì nhìn chung tình hình giao thông ở khu vực trung tâm TP Hà Tĩnh dịp tết Nguyên đán Tân Sửu khá khá thông thoáng", ông Nguyễn Đình An (SN 1956, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) đánh giá.

Đoàn viên hỗ trợ CSGT phân luồng ở nút giao Xuân Diệu - Hải Thượng Lãn Ông.

Để có được kết quả này, ngay từ đầu tháng 1/2021, Công an TP Hà Tĩnh đã dự báo được lưu lượng người tham gia giao thông trong dịp tết. Đơn vị đã chủ động phối hợp với phòng chức năng của UBND thành phố cùng Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh khảo sát, phát hiện các điểm bất cập trong hệ thống tín hiệu, biển báo. Đề ra phương án thay đổi, bổ sung các điểm đèn tín hiệu, biển báo cấm dừng, cấm đỗ, gờ giảm tốc... trên 23 tuyến đường nội thành.

Công an TP Hà Tĩnh cũng đã tuyên truyền về việc chấp hành quy định dừng, đỗ phương tiện cho nhân dân trên địa bàn được biết, chấp hành. Văn bản thông báo, hướng dẫn về quy định dừng đỗ đã được cơ quan chức năng gửi tới từng cơ quan, đơn vị để quán triệt cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh triển khai lực lượng thanh niên tình nguyện điều phối giao thông và chủ động triển khai lực lượng thực hiện phương án chống ùn tắc trong dịp tết Nguyên đán.

Tại các tuyến đường có thể xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông luôn có lực lượng chức năng chốt trực.

Những ngày cuối năm, hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ công an trực chốt phân luồng giao thông ở các “điểm nóng” ùn tắc đã trở nên quen thuộc với người dân. Thiếu tá Phạm Duy Thành, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự Công an TP Hà Tĩnh cho hay: Xác định tình hình giao thông sẽ phức tạp vào những ngày giáp tết, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó từng thời điểm cụ thể, trong đó có việc xử lý tình trạng dừng, đỗ xe ô tô sai quy định – một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng ùn tắc giao thông.

Theo Thiếu tá Thành, trước khi xử phạt, đơn vị đã tuyên truyền, nhắc nhở các trường hợp dừng, đỗ sai quy định. Với những phương tiện “phớt lờ” và vẫn vi phạm thì mới xử phạt. Tính tới nay, đã có 47 phương tiện vi phạm bị xử lý.

Một phương tiện đậu sai quy định trên đường Nguyễn Huy Tự bị lực lượng chức năng xử phạt.

“Hiện nay ý thức tham gia giao thông của người dân đã được nâng cao. Những tuyến đường trước đây xe cộ thường dừng, đậu lộn xộn như Nguyễn Huy Tự, Xuân Diệu, Phan Đình Giót, Lý Tự Trọng…, thì nay cũng đã chấp hành nghiêm túc”, Thiếu tá Phạm Duy Thành thông tin.

Những ngày giáp tết, Đội CSGT - Trật tự Công an TP Hà Tĩnh đã huy động 100% quân số chốt ở các nút giao, tiến hành phân luồng giao thông, đảm bảo đi lại an toàn cho người dân. Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cũng đã cử 60 đoàn viên thanh niên hỗ trợ CSGT hướng dẫn, phân luồng giao thông vào giờ cao điểm.

Văn Đức