Hà Tĩnh: Bắt quả tang vụ khai thác đất trái phép lúc nửa đêm

Vụ khai thác đất trái phép được phát hiện vào khoảng 1 giờ 40 phút, ngày 13/5 tại thôn Minh Châu, xã Lâm Hợp (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Lực lượng chức năng phát hiện khai thác đất trái phép trong đêm.

Thời điểm trên, tại đồi đất thuộc thôn Minh Châu, xã Lâm Hợp, Phòng Cảnh sát môi trường chủ trì phối hợp Công an huyện Kỳ Anh, Công an xã Lâm Hợp phát hiện Nguyễn Xuân Thành (SN 1990, trú tại thôn Nam Hà, xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh) đang điều khiển máy xúc đào, xúc đất lên 2 xe ô tô: 38H-004.61 do Phạm Ngọc Quỳnh (SN 1981, trú tại xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh) điều khiển và xe ô tô 38C-072.07 do Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1991, trú tại xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh) điều khiển.

Xe ô tô được sử dụng để vận chuyển đất khai thác trái phép.

Tại thời điểm phát hiện, lực lượng chức năng đã làm rõ: Nguyễn Thanh Tâm (SN 1982, trú tại thôn Đông Hà, xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh) là chủ máy xúc đào và là người tổ chức hoạt động khai thác nói trên.

Phòng Cảnh sát môi trường đã tiến hành lập biên bản sự việc, đình chỉ hoạt động khai thác đất, tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định.

Thanh Ngà