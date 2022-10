Hà Tĩnh: Bắt ổ nhóm trộm chó liên huyện, chuyên “hành nghề” lúc nửa đêm

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Kỳ Anh vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an phường Hưng Trí (TX Kỳ Anh) phá chuyên án, bắt giữ ổ nhóm 9 đối tượng trộm cắp, tiêu thụ chó.