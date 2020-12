Hà Tĩnh đánh mạnh tội phạm môi giới, tổ chức cho xuất, nhập cảnh trái phép

Thời gian gần đây, hoạt động của tội phạm tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài trái phép diễn biến khá phức tạp trên địa bàn Hà Tĩnh.

Phòng An ninh điều tra phối hợp triển khai công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài trái phép (12/2020).

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng An ninh điều tra Công an tỉnh chia sẻ: “Tình hình dịch bệnh Covid-19 ở trong nước và một số nước trong khu vực có dấu hiệu được kiểm soát đã làm xuất hiện hoạt động tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép nhằm tìm kiếm việc làm, gây phức tạp về ANTT, ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng. Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Phòng An ninh điều tra đã tích cực bám nắm địa bàn, đối tượng, phối hợp phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn một cách hiệu quả đối với loại tội phạm này”.

Các đối tượng “chủ chòm” trong đường dây móc nối, liên kết để đưa 42 người (trú tại huyện Hương Khê) trốn sang Trung Quốc trái phép bị lực lượng An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh bắt giữ ngày 5/10/2020.

Nhiều chuyên án lớn đã được CBCS Phòng An ninh điều tra xác lập, phá thành công như: chuyên án TQT9, điều tra, làm rõ 3 đối tượng: Lý Văn Chung (SN 1991, trú tại phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn) Phạm Thị Phương (SN 1989, trú tại xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1989, trú tại xã Hương Liên, huyện Hương Khê) đã móc nối, liên kết với nhau để đưa 42 người đều trú tại huyện Hương Khê trốn sang Trung Quốc trái phép (10/2020).

Sự việc được lực lượng an ninh điều tra Công an tỉnh và Công an huyện Hương Khê phát hiện phát hiện trên địa bàn xã Hương Lâm (Hương Khê) có nhiều công dân xuất cảnh sang Trung Quốc lao động trái phép trở về nên tiến hành điều tra, làm rõ.

Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh lấy lời khai các đối tượng trong chuyên án TQT9

Tuy nhiên, khi triển khai, Ban Giám đốc Công an tỉnh nhận định đây là một chuyên án rất phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, hành vi phạm tội diễn ra từ lâu và rất tinh vi. Trong khi đó, địa bàn hoạt động của các đối tượng liên quan đến nhiều tỉnh trong cả nước, chủ yếu là giáp biên giới nên rất khó khăn trong triển khai các biện pháp công tác.

Mặt khác, thời điểm Ban Chuyên án đi sâu tiến hành các biện pháp điều tra tại địa bàn cơ sở, tiếp xúc quần chúng và các đầu mối để nắm thông tin, tài liệu thì thời tiết diễn biến bất thường nên đường dây tổ chức vượt biên trái phép dừng hoạt động, nhiều đầu mối không thể khai thác… Tuy nhiên, vượt qua khó khăn, Ban Chuyên án đã tìm ra hướng đấu tranh mới nên đã phá xong án trước mùa mưa bão.

Các đối tượng liên quan bị phát hiện, bắt giữ trong chuyên án LTL8

Ở chuyên án LTL8, ngay từ đầu tháng 8/2020, Phòng An ninh điều tra nhận được thông tin một số đối tượng trú tại huyện Can Lộc móc nối với các đối tượng tại Quảng Trị, Thái Lan hình thành đường dây tổ chức xuất cảnh trái phép nên đã đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án để đấu tranh.

Xác định rõ đây là một chuyên án phức tạp, các đối tượng hoạt động rất chuyên nghiệp, tinh vi, chủ yếu ở vùng núi, tuyến biên giới Quảng Trị rất khó khăn trong việc đi lại, tiếp cận địa bàn đối tượng… nên Ban Chuyên án đã bố trí lực lượng, thường xuyên bám địa bàn, phối hợp với lực lượng trinh sát của Biên phòng Hà Tĩnh, Biên phòng Quảng Trị, tiến hành khảo sát, đánh giá các tuyến đường mà đối tượng có thể di chuyển, tổ chức đưa người vượt biên để theo dõi, mật phục, bắt quả tang.

Cơ quan chức năng lấy lời khai các đối tượng trong chuyên án LTL8

Sau một thời gian, Ban Chuyên án đã nhận định rõ ngày 12/10/2020, các đối tượng sẽ bắt đầu tổ chức đưa người vào Quảng Trị để vượt biên trái phép. Đến ngày 13/10/2020, khi cơn bão số 7 đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền Trung gây mưa lớn, nhận định các đối tượng sẽ lợi dụng tình hình này để tổ chức vượt biên trái phép nên Ban Chuyên án đã quyết định “ém quân”, phục bắt quả tang. Đến đêm 14/10, khi “cáo” dẫn đàn ra khỏi hang thì bị “hốt” gọn!

Bị bắt quả tang khi đang dẫn 3 công dân người Can Lộc (Hà Tĩnh), Phú Thọ đi theo đường mòn vượt biên trái phép từ Việt Nam sang Lào, Hồ Văn Hòa (SN 1985, trú tại Khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, Quảng Trị) khai nhận: Hiện vẫn còn nhiều người đang chờ đến lượt để vượt biên trái phép sang Lào. Tiếp tục kiểm tra 3 nhà nghỉ gần Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 16 công dân khác đang chờ đến lượt để được Hòa dẫn đường rừng xuất cảnh trái phép sang Lào.

Được biết, trong số 18 vụ/35 đối tượng mà Phòng An ninh điều tra đã điều tra, làm rõ trong năm 2020 về các tội danh thì có 8 vụ/25 đối tượng bị khởi tố về tội danh liên quan đến tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Phòng An ninh điều tra phối hợp với BĐBP Hà Tĩnh phá thành công đường dây đưa 16 người (thuộc các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên) vượt biên trái phép vào Trung Quốc (9/2020).

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng An ninh điều tra cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường các mặt công tác nắm tình hình liên quan đến xuất cảnh trái phép, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, ngăn chặn các vụ việc xuất cảnh trái phép.

Tiếp tục chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố… để trao đổi, nắm các thông tin liên quan đến các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất nhập cảnh để xác lập chuyên án đấu tranh. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh cho Nhân dân, phổ biến cho người dân biết những tác hại, hệ lụy từ hành vi xuất cảnh trái phép, trốn đi nước ngoài”.

Mai Hoàng – Thanh Ngà