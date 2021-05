Hà Tĩnh: Xử phạt 61 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Những ngày qua, lực lượng chức năng nhiều địa phương ở Hà Tĩnh tiếp tục tập trung tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý nhiều trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Ngoài 3 trường hợp đầu tiên bị xử phạt vào ngày 3/5, đến nay, lực lượng chức năng Hương Sơn đã xử phạt thêm 26 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 31 triệu đồng.

Từ ngày 3/5 đến nay, các lực lượng chức năng huyện Hương Sơn gồm: công an, y tế, chính quyền địa phương…đã ra quân tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử phạt tổng cộng 29 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 37 triệu đồng. (Trong ảnh: Công an xã Sơn Tây phối hợp các lực lượng tham mưu xử lý 1 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng).

Trong đó, các xã: Sơn Lĩnh, Sơn Long, Sơn Châu, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Hàm, Sơn Bình, Sơn Hồng, Sơn Trường, Sơn Phú, Kim Hoa, Sơn Bằng, Tân Mỹ Hà xử lý 1 trường hợp/xã; thị trấn Phố Châu 5 trường hợp; thị trấn Tây Sơn 3 trường hợp; xã Sơn Trung, Sơn Trà, Sơn Tây và Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an Hương Sơn mỗi đơn vị 2 trường hợp. (Trong ảnh: Công an xã Sơn Lĩnh xử lý 1 trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang theo quy định)

Lực lượng chức năng và các địa phương tập trung kiểm tra ở các điểm công cộng như: bệnh viện, chợ, siêu thị, trung tâm mua sắm, bến xe, người đi trên các phương tiện giao thông công cộng. Được biết, nhiệm vụ này sẽ tiếp tục được thực hiện đồng bộ, quyết liệt trong thời gian tới. (Trong ảnh: Đoàn xã Sơn Trung tuyên truyền, phát khẩu trang cho người dân tại khu vực chợ Rạp)

Trong 2 ngày (4 - 5/5), Công an huyện Đức Thọ đã lập biên bản xử phạt 20 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 40 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Huy Hùng - Phó trưởng Công an huyện Đức Thọ cho biết, đơn vị đã chỉ đạo công an các đơn vị ra quân tuần tra, kiểm soát nhằm tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế. Ngoài xử phạt các trường hợp vi phạm, lực lượng còn chuẩn bị khẩu trang y tế để phát cho người dân. (Trong ảnh: Công an thị trấn Đức Thọ phối hợp với ngành y tế kiểm tra công tác phòng dịch của các hộ kinh doanh, buôn bán tại chợ Hôm).

Sau 2 ngày ra quân, lực lượng công an huyện Đức Thọ đã lập biên bản xử phạt 20 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 40 triệu đồng. Các đối tượng bị xử lý gồm: những người kinh doanh, buôn bán tại các ki ốt, quán cà phê, người tham gia giao thông nơi công cộng...

Từ ngày 3/5 đến sáng nay (5/5), Công an các xã ở Thạch Hà đã phát hiện, tham mưu xử phạt 12 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 12 triệu đồng.

Trong đó, Công an xã Thạch Thắng phát hiện, tham mưu xử lý 1 trường hợp; Công an xã Việt Tiến phát hiện, tham mưu xử lý 1 trường hợp... (Ảnh: Công an xã Thạch Thắng lập biên bản để tham mưu xử phạt 1 triệu đồng đối với 1 người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng - ảnh chụp sáng 5/5/2021).

Công an xã Đỉnh Bàn phát hiện, tham mưu xử lý 2 trường hợp; Công an xã Thạch Long phát hiện, tham mưu xử lý 1 trường hợp. Ảnh: Công an xã Thạch Long xử lý 1 trường hợp không đeo khẩu trang (ảnh chụp ngày 4/5).

Công an thị trấn Thạch Hà cũng đã phát hiện, tham mưu xử lý 5 trường hợp; Công an xã Thạch Đài phát hiện, tham mưu xử lý 2 trường hợp. Ảnh chụp tại Công an thị trấn Thạch Hà ngày 3/5.

Cùng với tăng cường tuần tra, phát hiện xử lý, Công an huyện Thạch Hà còn đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng... (Ảnh: Công an xã Thạch Long tuyên truyền nhắc nhở, phát khẩu trang cho các hộ buôn bán tại chợ Trẻn).

... và các văn bản, hướng dẫn phòng chống dịch của cơ quan chức năng. Ảnh: CSGT Công an huyện Thạch Hà phát tờ rơi truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 cho người điều khiển ô tô trên địa bàn.

Ánh Dương - Đức Thiện - Hoàng Quang