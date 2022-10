Hương Khê đặt mục tiêu đến 2025 xóa bỏ hoàn toàn lối đi tự mở qua đường sắt

Xóa bỏ hoàn toàn các lối đi tự mở được xem là giải pháp căn cơ nhằm ngăn chặn, kéo giảm các vụ tai nạn giao thông đường sắt ở Hương Khê (Hà Tĩnh).

Huyện Hương Khê có hơn 45km đường sắt đi qua địa bàn 12 xã, thị trấn.

Tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa bàn huyện Hương Khê dài hơn 45km, đi qua địa bàn 12 xã, thị trấn. Bên cạnh các tuyến đường ngang hợp pháp, hiện vẫn còn 56 đường ngang, đường dân sinh tự phát do người dân tự mở để đi lại, vận chuyển hàng hóa. Trong khi đó, trung bình mỗi ngày có hàng chục chuyến tàu khách, tàu hàng Bắc - Nam lưu thông. Nhiều đường ngang giao với đường sắt ở vị trí khuất tầm nhìn từ cả hai phía đường bộ, đường sắt, nếu thiếu chú ý quan sát sẽ tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Ghi nhận thực tế trên địa bàn đã có không ít vụ va chạm giao thông tại các vị trí lối đi tự mở gây thiệt hại về người và tài sản.

Một vụ tai nạn giao thông giữa tàu hỏa với ô tô tại vị trí giao nhau giữa đường sắt với đường dân sinh không có rào chắn ở xã Hương Trạch vào tháng 5/2022.

Để bảo đảm an toàn đường sắt đối với tàu hỏa và an toàn cho Nhân dân, huyện Hương Khê đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, thống kê lối đi tự phát để lập hồ sơ, lên các phương án cụ thể để xóa bỏ các lối đi trái phép, không để phát sinh thêm lối đi tự phát trên địa bàn thuộc các địa phương quản lý. Trong đó, việc xóa bỏ các lối đi tự mở là giải pháp hữu hiệu nhất trong việc bảo đảm an toàn giao thông đường sắt.

Người dân thôn 1, xã Hương Thủy phấn khởi khi được xây dựng đường gom, cống chui qua đường sắt.

Ông Nguyễn Hòa Bình, thôn 1, xã Hương Thủy nhớ lại, trước đây, tại vị trí giao nhau giữa đường trục thôn với đường sắt ở địa phương thường xuyên xảy ra tai nạn. Chưa có trường hợp thương tâm nhưng nhiều người bị thương nặng, còn gia súc như trâu, bò thì bị chết khá nhiều. Năm 2021, khi các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, xây dựng đường gom để người dân đi qua cống chui thì chúng tôi phấn khởi lắm. Nỗi nơm nớp lo sợ hàng chục năm qua của người dân trong thôn mỗi khi đi qua đường sắt nay được chấm dứt. Bây giờ chúng tôi hoàn toàn yên tâm khi lưu thông qua cầu chui.

Đến hiện tại ở Hương Khê vẫn còn 61 điểm lối đi tự mở đi qua đường sắt cần giảm, xóa bỏ.

Thống kê của Ban An toàn giao thông huyện Hương Khê, trong 56 điểm lối đi tự mở đi qua đường sắt cần giảm, xóa bỏ có 12 vị trí đã nằm trong kế hoạch của Bộ GTVT. Trong năm 2022, huyện Hương Khê đã phối hợp xóa bỏ lối đi tự mở tại Km 367+795 và tổ chức đi về lối đi Km 367+900 (xã Điền Mỹ); xóa bỏ lối đi tự mở tại Km 369+490 và tổ chức đi về lối đi Km 369+550 Ga Thanh Luyện (xã Điền Mỹ). Tại lối đi tự mở tại Km 400+545 (xã Hương Trạch), theo kế hoạch sẽ thành lập đường ngang có cần chắn tự động. Tuy nhiên hiện nay do chưa xây dựng đường ngang nên tạm thời địa phương tiến hành chôn cột bê tông thu hẹp lối đi tự mở qua đường sắt để cấm ô tô qua lại.

Theo các địa phương, dù biết giải pháp triệt để là xóa bỏ các lối đi tự mở, tuy nhiên do ngân sách hạn hẹp nên việc bố trí nguồn vốn thực hiện (bao gồm chi phí GPMB và xây dựng đường gom, cống chui…) gặp nhiều khó khăn. Hiện, địa phương đã có kiến nghị Sở GTVT đề xuất Tổng cục đường sắt và Bộ GTVT có các dự án xóa bỏ lối đi tự mở trên địa bàn.

Nhiều lối giao cắt với đường sắt bị khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Đặng Tuấn Anh cho biết, cùng với mục tiêu của ngành giao thông vận tải, huyện Hương Khê phấn đấu đến năm 2025 sẽ xóa bỏ hoàn toàn lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn. Trước mắt, trong tháng quý IV năm 2022, huyện sẽ phối hợp với Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh xóa bỏ 3 - 4 điểm các xã Hương Thủy, Phúc Trạch, Hương Trạch; làm êm thuận một số lối đi khác.

Bên cạnh đó, huyện cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân trong việc bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt, không để phát sinh lối đi tự mở qua địa bàn huyện. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường hiệu lực và kỷ cương của lực lượng thực thi công vụ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn trên tuyến đường sắt.

Dương Chiến