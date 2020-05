Khởi tố, bắt giam đối tượng tấn công thượng úy công an ở TX Hồng Lĩnh

Tối 19/5, Trung tá Bùi Việt Hùng – Phó trưởng Công an TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết: Cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Phan Hưng Hỷ (SN 1986) trú tại phường Bắc Hồng (TX Hồng Lĩnh) về tội gây rối trật tự công cộng để tiếp tục điều tra làm rõ về các hành vi khác có liên quan.

Đối tượng Phan Hưng Hỷ tại cơ quan công an

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào khoảng 21 giờ ngày 18/5, Phan Hưng Hỷ đi uống bia với bạn và có xẩy ra mâu thuẫn nên về nhà cầm 2 con dao quay lại quán bia dọa chém người, chặt phá bàn ghế.

Sau đó, Hỷ đi vào trụ sở Công an phường Bắc Hồng có lời nói chửi bới, xúc phạm và đe dọa cán bộ chiến sĩ Công an phường.

Trước tình hình trên, Công an phường Bắc Hồng đã báo cáo Lãnh đạo Công an TX Hồng Lĩnh tăng cường lực lượng để xử lý, giải quyết vụ việc. Trong quá trình vận động, thuyết phục, Hỷ đã dùng dao tấn công lực lượng Công an làm Thượng úy P.V.Đ bị thương.

Trước sự hung hãn của đối tượng, lưc lượng Công an đã khống chế, bắt giữ đối tượng, thu giữ hung khí.

Đại tá Phạm Thanh Phương (phải) và lãnh đạo Công an TX Hồng Lĩnh thăm hỏi động viên thượng úy P.V.Đ

Ngay sau khi sự việc xẩy ra, Đại tá Phạm Thanh Phương – Phó giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đến động viên, thăm hỏi cán bộ bị thương và yêu cầu Công an TX Hồng Lĩnh điều tra làm rõ và xử lý nghiêm đối tượng theo qui định của pháp luật.

Hoàng - Hùng