Khởi tố bổ sung vụ “phù phép” hồ sơ, một doanh nghiệp ở Hà Tĩnh chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng

Chiều 26/12, Thượng tá Nguyễn Duy Đông - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (Công an Hà Tĩnh) cho biết: Đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can vụ “phù phép” hồ sơ, một doanh nghiệp ở Hà Tĩnh chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Hậu

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” đối với Hoàng Thị Hậu (SN 1971), ở khối 9, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) và Trần Thị Sâm (SN 1988), ở phường Đông Vĩnh, TP Vinh (Nghệ An).

Trước đó, Báo Hà Tĩnh đã đưa tin: Ngày 2/8/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh (PC03) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy tại Công ty TNHH XNK Hào Hùng (khối 10, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh); ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Hậu (SN 1971, ở khối 9, thị trấn Phố Châu) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 4 - Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Mở rộng điều tra, ngày 24/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra tại Công ty TNHH XNK Hào Hùng.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố đối với Trần Thị Sâm

Năm 2011, Hoàng Thị Hậu thành lập Công ty TNHH XNK Hào Hùng để hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa; mặc dù theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Lê Khánh Hào (SN 1975, trú tại khối 10, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) đứng tên Giám đốc nhưng thực tế Hậu là người góp 100% vốn và điều hành toàn bộ mọi hoạt động của Công ty Hào Hùng.

Khi tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh, Lê Khánh Hào làm giấy giới thiệu, ủy quyền cho Hậu tiến hành các hoạt động kinh doanh mua bán, xuất khẩu hàng hóa và ký các thủ tục Hậu đưa cho; về các tài khoản ngân hàng Hậu đưa Hào ký khống các thủ tục như: Giấy giới thiệu, ủy nhiệm chi để Hậu tiến hành các giao dịch nộp tiền, rút tiền và chuyển khoản thanh toán tiền mua hàng.

Lợi dụng chính sách về hoàn thuế GTGT cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa, Hoàng Thị Hậu đã có hành vi mượn hàng của các chủ hàng, chủ xe tại huyện Diễn Châu (Nghệ An), sau đó đứng tên Công ty TNHH XNK Hào Hùng để làm thủ tục mở tờ khai hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu hải quan, để được hoàn thuế số lượng hàng hóa mượn nói trên.

Lực lượng công an khám xét nhà ở Hoàng Thị Hậu

Trong thời gian từ tháng 10/2013 đến tháng 6/2015, Hoàng Thị Hậu đã thông qua Trần Thị Sâm để mua 242 số hóa đơn GTGT (tổng giá trị tiền hàng ghi trong hóa đơn là 235,5 tỷ đồng, thuế GTGT 23,55 tỷ đồng) của 9 công ty có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh gồm: Công ty TNHH XNK Thép Việt (98 hóa đơn), Công ty CP TM XNK Star VN (40 hóa đơn), Công ty TNHH DV Giang Hải Hà (16 hóa đơn), Công ty TNHH TM đầu tư XNK Nam Châu (4 hóa đơn), Công ty TMĐT XNK Vinaphoenix (57 hóa đơn), Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Châu Hoàng Kim (5 hóa đơn), Công ty TNHH Thương mại tư vấn thiết kế Anh Dũng (16 hóa đơn), Công ty TNHH TM thực phẩm Thủy Trường Sinh (5 hóa đơn), Công ty TNHH TM vật liệu xây dựng Việt Nhật (1 hóa đơn) với giá tiền 4,71 tỷ đồng (tương ứng 2% giá trị tiền hàng ghi trong hóa đơn).

Trong số 242 số hóa đơn nói trên, Hoàng Thị Hậu đã sử dụng 180 hóa đơn để lập khống hồ sơ hoàn thuế chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước số tiền 15,85 tỷ đồng (trong 9 kỳ hoàn thuế từ tháng 7/2013 đến tháng 2/2015), hành vi này của Hoàng Thị Hậu đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố;

62 hóa đơn GTGT còn lại với tổng giá trị tiền hàng 77 tỷ đồng (thuế GTGT 7,7 tỷ đồng), Hoàng Thị Hậu đã dùng để kê khai, khấu trừ thuế trong thời gian từ tháng 3/2015 đến tháng 6/2015, chưa sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó, với việc sử dụng 62 số hóa đơn này, Hoàng Thị Hậu đã đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Tống đạt quyết định khám xét nhà ở Trần Thị Sâm

Đối với Trần Thị Sâm, khi được Hoàng Thị Hậu nhờ mua giúp hóa đơn GTGT các loại mặt hàng sắt, thép, gạch ngói, Sâm đã thông qua một số đối tượng ở TP Hồ Chí Minh để mua hóa đơn giúp cho Hoàng Thị Hậu và đứng ra thực hiện một số giao dịch nộp tiền, chuyển khoản hợp thức việc mua bán hóa đơn.

Trong thời gian từ tháng 10/2013 đến tháng 6/2015, Sâm đã mua cho Hoàng Thị Hậu 242 số hóa đơn GTGT (tổng giá trị tiền hàng ghi trong hóa đơn 235,5 tỷ đồng, thuế GTGT 23,55 tỷ đồng) của 9 công ty có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh với giá tiền 4,71 tỷ đồng (tương ứng 2% giá trị tiền hàng ghi trong hóa đơn). Theo Sâm trình bày, trong tổng số tiền thu được từ việc mua bán hóa đơn bất hợp pháp, Sâm được hưởng lợi số tiền 255 triệu đồng, số tiền còn lại 4.455 triệu đồng, Sâm chuyển qua tài khoản hoặc đưa tiền mặt cho một đối tượng khác.

Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Thị Sâm về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hậu về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Trước đó, từ kết quả điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra vào năm 2015 tại Công ty CP Xuất nhập khẩu SCI với thủ đoạn mượn hàng hóa để làm thủ tục xuất khẩu sang Lào, mua hóa đơn GTGT, lập khống hồ sơ chiếm đoạt 8,3 tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT của Nhà nước.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh đã rà soát các doanh nghiệp hoàn thuế trên địa bàn huyện Hương Sơn và phát hiện Công ty TNHH XNK Hào Hùng từ năm 2011 đến 2015 đã thực hiện 23 kỳ hoàn thuế với số tiền 59,5 tỷ đồng nên đã thu thập hồ sơ, tài liệu và các thông tin có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của công ty này.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Xuân Lý – Văn Hùng