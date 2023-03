Khởi tố đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Lào

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 3 bị can trú tại TP Hồ Chí Minh, tỉnh Nam Định về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.