Khởi tố đối tượng trộm cây, chim cảnh ở thị xã Kỳ Anh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Công Tiến (SN 1981) trú tại phường Bến Thủy, Thành phố Vinh (Nghệ An) về tội “Trộm cắp tài sản”.