Không có bằng lái, vi phạm nồng độ cồn rồi gây tai nạn, “bóc lịch” 24 tháng tù

Không có giấy phép lái xe, vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, gây tai nạn (sau vài ngày nạn nhân tử vong), Hoàng Phúc Loan (thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị tuyên án 24 tháng tù giam.

Toà án nhân dân (TAND) huyện Cẩm Xuyên vừa mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự đối với bị cáo Hoàng Phúc Loan (SN 1975, trú tại thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên) về tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ.

Phiên tòa được xét xử lưu động ở hội trường UBND xã Cẩm Quan với sự chứng kiến của đông đảo người dân.

Theo bản cáo trạng của TAND huyện Cẩm Xuyên, vào khoảng 16h45p ngày 28/12/2022, tại km 13+740 trên quốc lộ 8C thuộc địa phận thôn Mỹ Am, xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên), Hoàng Phúc Loan (SN 1975, trú tại thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Quan) điều khiển xe mô tô BKS 38H8-8783, di chuyển theo hướng từ thị trấn Cẩm Xuyên đi UBND xã Cẩm Quan, do thiếu chú ý quan sát, đi sang phần đường ngược chiều gây tai nạn với xe mô tô BKS 38X1-19279 do anh Nguyễn Văn Quyền (SN 1984, trú tại thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Quan) điều khiển đi đúng phần đường theo hướng ngược lại.

Hội đồng xét xử công bố bản cáo trạng tại phiên tòa

Hậu quả, anh Nguyễn Văn Quyền bị thương và tử vong vào ngày 30/12/2022. Hai xe mô tô bị hư hỏng nặng.

Thời điểm trên, Hoàng Phúc Loan không có giấy phép lái xe theo quy định, có nồng độ cồn trong máu là 189mg/dL.

Nguyên nhân của vụ tai nạn do Hoàng Phúc Loan không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, đi sai phần đường điều khiển xe mô tô, trong máu có nồng độ cồn vượt quá mức quy định nên đã gây ra vụ tai nạn.

Bị cáo Hoàng Phúc Loan nhận bản án 24 tháng tù giam.

Tại phiên tòa, Hoàng Phúc Loan đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm lỗi. Qua xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 260, Bộ Luật Hình sự, hội đồng xét xử đã tuyên Hoàng Phúc Loan 24 tháng tù giam.

Phiên tòa xét xử lưu động góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng như tác hại của việc sử dụng bia, rượu khi tham gia thông; các quy định về luật giao thông đường bộ cho những người có mặt tại phiên tòa và Nhân dân trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

Ngọc Long - Quang Minh