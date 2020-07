Liên tiếp phát hiện 3 vụ vận chuyển hàng lậu qua địa bàn Hà Tĩnh

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hà Tĩnh) liên tiếp phát hiện, bắt giữ 3 vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bia và rượu ngoại được phát hiện trên 2 xe ô tô khách BKS: 75B - 019.47 và 29B - 127.22

Vào 23 giờ 40 phút, ngày 22/7, trên quốc lộ 1A đoạn đi qua thị trấn Nghèn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma tuý (Công an huyện Can Lộc) phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) tiến hành kiểm tra xe ô tô khách biển số 75B - 019.47 do lái xe Phan Thanh Tuấn (SN 1980), trú tại xã Cam An (Cam Lộ - Quảng Trị) điều khiển; phát hiện bên có 60 thùng bia nhãn hiệu LIFFE, 30 bao tải đựng đường không rõ nguồn gốc.

Tiếp đó, vào hồi 2 giờ 30 phút ngày 23/7, lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô khách biển số 29B - 127.22 do Trần Minh Tuấn (SN 1972) trú tại phường Phú Bình (thành phố Huế) điều khiển, phát hiện bên trong có 6 thùng rượu ngoại, 2 thùng thuốc tây không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật

Trước đó, vào ngày 21/7, Công an Can Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) kiểm tra, phát hiện xe ô tô khách BKS 75B - 019.97 do Nguyễn Hùng Việt (SN 1981), trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) điều khiển chở 1 thùng mỹ phẩm các loại, 1 thùng chứa linh kiện điện tử, 1 thùng chứa phụ kiện xây dựng không rõ nguồn gốc.

Cả 3 phương tiện trên đều đi theo hướng từ Nam ra Bắc, tại thời điểm kiểm tra, cả 3 lái xe không xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Số hàng hóa bị thu giữ trị giá khoảng 75 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Can Lộc đã lập biên bản tạm giữ tất cả số hàng hóa trên để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Cao Trang