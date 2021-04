Liên tiếp phát hiện, bắt giữ 3 vụ khai thác đất trái phép ở Hà Tĩnh

3 vụ việc khai thác đất trái phép xảy ra tại các huyện: Kỳ Anh, Lộc Hà và Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Video khai thác đất trái phép ở xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn

Vào khoảng 21h30’ ngày 25/4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC05) Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Công an huyện Hương Sơn và Công an xã Sơn Lĩnh phát hiện 1 máy xúc do anh Hoàng Trọng Thế (thôn 7, xã Sơn Lĩnh) điều khiển, đang có hành vi đào, xúc đất từ vườn của hộ ông Lương Xuân Lợi (thôn 6, xã Sơn Lĩnh) lên ô tô tải mang BKS 92C – 017.40.

Qua làm việc, ông Lợi thừa nhận thuê máy xúc của Hoàng Trọng Thế cải tạo đồi đất trong vườn để làm trang trại. Một số đất dư thừa, ông Lợi đem bán ra ngoài. PC05 đã lập biên bản sự việc, đình chỉ hoạt động khai thác đất trái phép để xử lý theo quy định.

Hiện trường vụ khai thác đất vườn trái phép ở thôn Đông Thịnh, xã Hồng Lộc.

Trước đó, lúc 18h30’ ngày 22/4, PC05 phối hợp với Công an xã Hồng Lộc (Lộc Hà) phát hiện hành vi khai thác đất trái phép từ vườn của gia đình ông Mai Văn Thường (thôn Đông Thịnh, xã Hồng Lộc).

Vào thời gian trên, anh Mai Văn Hiền (SN 1989, thôn Đông Thịnh, xã Hồng Lộc) điều khiển máy xúc tiến hành đào, xúc đất từ vườn của gia đình ông Thường lên xe ô tô tải mang BKS 38N – 4241 để đưa đi bán ra ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, những người liên quan đã không xuất trình được các hồ sơ, thủ tục về hoạt động khai thác, vận chuyển đất.

Xe tải vận chuyển đất từ vườn ông Nguyễn Minh Diễn đi bán

Trước đó, lúc 11h30’ ngày 18/4, PC05 phối hợp với Công an xã và chính quyền xã Lâm Hợp (huyện Kỳ Anh) phát hiện tại vườn gia đình ông Nguyễn Minh Diễn (thôn Minh châu, xã Lâm Hợp) có máy xúc do Nguyễn Trọng Bình (SN 1985, xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, Nghệ An) điều khiển, đang khai thác đất, xúc lên xe ô tô mang BKS 38C – 127.35.

Kết quả xác minh cho thấy, do có nhu cầu san hạ, cải tạo vườn để xây dựng nên ông Nguyễn Minh Diễn đã thuê máy móc, phương tiện để thực hiện.

Thấy khối lượng đất dư thừa nhiều, ông Diễn đã vận chuyển bán cho các hộ dân trong xã với giá 70.000 đồng/chuyến. Tại thời điểm bị bắt giữ, những người này đã bán được 3 chuyến với tổng lượng đất đã khai thác khoảng 18 m3.

Các vụ việc hiện đang được xử lý theo quy định pháp luật.

V.Đ