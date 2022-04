Lừa bán dầu Phật Linh trên facebook, chiếm đoạt hơn 76 triệu đồng

Sử dụng facebook lừa bán dầu Phật Linh, đối tượng Nguyễn Ngọc Lanh (SN 2001, trú tại xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chiếm đoạt của anh N.T.S. (trú tại xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) hơn 76 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Lanh bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vào khoảng cuối năm 2021, anh N.T.S. (trú tại xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang) lên mạng xã hội facebook đăng bài tìm kiếm nguồn dầu Phật Linh mua về bán để kiếm lời. Lúc này, có tài khoản “Quốc Hoàng” liên hệ với anh N.T.S. về nguồn hàng.

Sau quá trình trao đổi giá cả, anh N.T.S. đồng ý mua hàng và chuyển khoản đặt cọc trước theo yêu cầu của đối tượng.

Anh N.T.S. đã 4 lần chuyển tiền vào số tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp với tổng số tiền là 76.580.000 đồng. Sau đó, đối tượng có cung cấp cho anh N.T.S. số điện thoại của mình và số điện thoại nhà xe vận chuyển để liên hệ nhận hàng.

Tuy nhiên, khi đến lịch hẹn thì anh N.T.S. không nhận được hàng, gọi điện cho đối tượng thì không liên lạc được.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh xác định đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo đối với anh N.T.S. là Nguyễn Ngọc Lanh (SN 2001, trú tại xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Ngay lập tức, một tổ công tác của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế tiến hành triệu tập, bắt giữ đối tượng.

Lực lượng chức năng lấy lời khai ban đầu đối với Nguyễn Ngọc Lanh tại Huế.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Lanh đã thành khẩn khai nhận hành vi sử dụng tài khoản facebook ảo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh N.T.S.

Điều tra mở rộng vụ án cho thấy, ngoài bị hại là anh N.T.S., đối tượng Nguyễn Ngọc Lanh còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác trên địa bàn toàn quốc.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Quang theo đúng thẩm quyền.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Lanh để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Nga Nguyễn