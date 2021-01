Lực lượng liên ngành Hà Tĩnh bắt vụ vận chuyển 6 cá thể chồn, don trên địa bàn biên giới

Thượng úy Lê Song Lam - Trưởng Công an xã Sơn Hồng (Hương Sơn - Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bàn giao 6 cá thể chồn, don bắt giữ được cho Hạt Kiểm lâm Hương Sơn để tiếp tục xử lý theo quy định.

Trước đó, vào tối ngày 22/1/2021, Công an xã Sơn Hồng, Công an xã Sơn Lâm, Công an xã Sơn Lĩnh phối hợp với Đồn Biên phòng Sơn Hồng, Trạm Kiểm lâm Sơn Lĩnh tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn các xã: Sơn Hồng, Sơn Lâm, Sơn Lĩnh.

Lương Văn Long và Lương Văn Hợi cùng tang vật

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, khi tuần tra đến địa bàn thôn 3 - xã Sơn Hồng, các lực lượng phát hiện 1 chiếc xe ô tô biển kiểm soát Lào có biểu hiện nghi vấn vận chuyển động vật rừng nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra phát hiện trong cốp xe ô tô phía sau có 2 chiếc ba lô bằng vải màu xanh, trong chiếc ba lô thứ nhất có một chiếc lồng nứa có 1 cá thể chồn, 2 cá thể don; trong chiếc ba lô thứ hai có một chiếc lồng nứa, trong lồng có 3 cá thể chồn.

Tang vật vụ án

Trên xe gồm có: Trần Công Vũ (SN 1983, trú tại thôn Kim Cương 2, xã Sơn Kim 1, Hương Sơn, người điều khiển phương tiện), chở 3 người: Lương Văn Long (SN 1976, Lục Dạ, Con Cuông, Nghệ An), Lương Văn Hợi (SN 1983 Lục Dạ, Con Cuông, Nghệ An), Nguyễn Văn Định (SN 1973, thôn An Sú, Sơn Kim 1, Hương Sơn).

Lực lượng chức năng làm việc với Lương Văn Long và Lương Văn Lợi

Lực lượng chức năng yêu cầu những người có mặt trên xe xuất trình các loại giấy tờ về nguồn gốc các cá thể chồn, don còn sống nói trên thì những người này không đáp ứng được.

Xét thấy hành vi của những người nói trên vi phạm pháp luật, lực lượng chức năng đã đưa người và tang vật về UBND xã Sơn Hồng để lập biên bản sự việc, thu giữ tang vật.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Lương Văn Long khai nhận số cá thể chồn, don nói trên nặng khoảng 12 kg là của mình. Long cùng em trai Lương Văn Hợi rủ nhau đi bẫy để mang bán lấy tiền tiêu xài; khi đang vận chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ánh Dương