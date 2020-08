Mô hình “3 trong 1” góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở xã vùng biển Hà Tĩnh

Mô hình “Công an - Hội Cựu chiến binh - Đoàn Thanh niên đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn” ở xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đang nhận được sự tin tưởng lớn từ chính quyền và người dân.

Như thường lệ, vào mỗi ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, Công an xã - Hội Cựu chiến binh - Đoàn Thanh niên xã Kỳ Xuân lại phân công lực lượng chia thành nhóm nhỏ khoảng 5 - 7 người cùng nhau đi tuần tra xuống các thôn trong địa bàn.

Nếu phát hiện có vụ việc xảy ra, tổ tuần tra đều giải thích, tuyên truyền người dân hiểu và dừng hành vi vi phạm hoặc đối với vụ việc vượt quá thẩm quyền thì báo cáo cấp trên để có hướng xử lý.

Công an xã, Đoàn thanh niên và Cựu chiến binh xã nhắc nhở hộ dân không đổ vật liệu xây dựng lấn chiếm lề đường.

Bí thư đoàn xã Kỳ Xuân Ngô Đức Hùng chia sẻ: “Đặc thù là địa phương có diện tích khá rộng, dân cư đông, lại có bờ biển dài 13km, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Kỳ Xuân gặp không ít khó khăn. Bởi vậy, để phát huy vai trò của lực lượng chức năng và hội, đoàn thể địa phương trong đảm bảo an ninh trật tự, từ tháng 6/2016, Công an xã, Đoàn thanh niên và Cựu chiến binh xã đã cùng nhau phối hợp thành lập nên mô hình “Công an - Hội Cựu chiến binh - Đoàn Thanh niên đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn””.

Công an, đoàn thanh niên xã Kỳ Xuân tuyên truyền người dân cài ứng dụng Bluezoon.

Từ đó đến nay, mỗi tuần ít nhất 2 ngày và 2 buổi tối lực lượng Công an xã, Hội Cựu chiến binh xã, Đoàn xã lại cùng nhau tham gia tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Ngoài ra, vào các đợt cao điểm như dịp lễ lớn, trước, trong và sau tết công tác tuần tra được tăng cường với mật độ dày hơn. Những nội dung được các lực lượng tuyên truyền chủ yếu về: thực hiện quy định giờ giới nghiêm; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tránh lấn chiếm lòng đề đường; họp chợ không đúng nơi quy định...

Cách làm đó giúp phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh trên địa bàn, đồng thời chủ động tiếp cận được nhiều nguồn tin từ quần chúng cũng giúp cho lực lượng chức năng có biện pháp giải quyết hiệu quả các vụ việc.

Các lực lượng tuyên truyền pháp luật cho các chủ nhà hàng khu vực ven biển Kỳ Xuân.

Sau hơn 4 năm đi vào hoạt động mô hình đang được duy trì một cách nghiêm túc, hoạt động có hiệu quả. Mỗi năm hoạt động của các tổ tuần tra đã giải quyết, xử lý hơn 100 vụ việc phát sinh từ cơ sở.

Ông Trần Văn Phú, thôn Lê Lợi chia sẻ: “Thông qua việc nhắc nhở bà con chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của nhà nước, nội quy, quy định của thôn, xóm, địa phương, các tổ tuần tra đã giúp người dân nâng cao ý thức về chấp hành pháp luật, cũng như đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn”.

Các lực lượng họp bàn triển khai nội dung mỗi tháng

Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân Nguyễn Văn Hào chia sẻ: "Mô hình của các lực lượng công an, đoàn thanh niên và cựu chiến binh xã phối hợp đã phát huy hiệu quả trong đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Cách làm “mưa dầm thấm lâu” đã góp phần lớn thay đổi ý thức của bà con Nhân dân, từ đó bà con tăng cường hiểu biết và tuân thủ pháp luật. Vì vậy, dù trên địa bàn kinh doanh nhiều loại hình dịch vụ nhưng an ninh trật tự luôn được đảm bảo. Niềm tin của người dân vào chính quyền cũng vì thế tăng lên”.

Cuối tháng 7/2020, mô hình “Công an - Hội Cựu chiến binh - Đoàn Thanh niên đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn” ở xã Kỳ Xuân đã trở thành 1 trong 15 mô hình thanh niên tiêu biểu của cả nước trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn 2015 - 2020” do Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vinh danh.

