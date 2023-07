Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho người dân miền núi Hà Tĩnh

Buổi tập huấn kiến thức an toàn giao thông, phòng chống tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông và kỹ năng lái xe an toàn nhằm nâng cao ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho người dân xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh)

Ngày 12/7, Đội CSGT đường bộ số 3 thuộc Phòng CSGT - Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp chính quyền xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, đại lý xe máy Phú Tài Đức chi nhánh Hương Khê tổ chức tập huấn kiến thức an toàn giao thông, phòng chống tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho người dân trên địa bàn.

Thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Hương Khê vẫn diễn biến phức tạp, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Phúc Đồng là xã có nhiều trường học đứng chân, có nhiều tuyến đường chính chạy qua, tuy nhiên, ý thức tham gia giao thông của người dân chưa cao nên vẫn thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông.

Buổi tập huấn thu hút sự tham gia của gần 100 người dân, thanh niên và học sinh trên địa bàn xã Phúc Đồng. Người dân được tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, kiểm tra phương tiện và đội mũ bảo hiểm đúng cách.

Người dân tham gia buổi tập huấn được trải nghiệm mô hình máy tập RT (mô hình xe máy thu nhỏ).

Nhân viên đại lý xe máy Phú Tài Đức chi nhánh Hương Khê hướng dẫn lái xe an toàn cho người dân. Anh Đặng Đình Phi (trú thôn 9, xã Phúc Đồng) chia sẻ: “Qua buổi tập huấn giúp tôi có nhiều kiến thức về tham gia giao thông và tác hại của việc uống rượu, bia khi lái xe. Sau lần tập huấn này, tôi sẽ tuyên truyền, nhắc nhở người thân và các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật an toàn giao thông đường bộ”.

Buổi tập huấn có ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng ý thức chấp hành luật giao thông của người dân, đặc biệt là lứa tuổi đoàn viên, thanh niên.

Người dân được thực nghiệm một số kỹ năng lái xe an toàn ngay tại buổi tập huấn.

Tại chương trình, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng mũ bảo hiểm cho người dân xã Phúc Đồng.

Thông qua buổi tập huấn, chúng tôi mong muốn ý thức tham gia giao thông của người dân sẽ ngày càng được nâng cao; nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều cuộc tập huấn để người dân hiểu rõ, phòng tránh và giảm thiểu những nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên các tuyến đường. Trung tá Phạm Duy Thành Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3 - Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh

