Nâng cao ý thức phòng cháy tại các chợ, trung tâm thương mại ở Hà Tĩnh

Là nơi tập trung nhiều hàng hóa và thường xuyên có lượng lớn người dân tập trung nên tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại ở Hà Tĩnh luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ, nhất là trong thời điểm nắng nóng như hiện nay.

Lực lượng Cảnh sát PCCC kiểm tra thiết bị chữa cháy ở chợ thị xã Kỳ Anh.

Chợ thị xã Kỳ Anh (phường Hưng Trí) hiện có gần 300 hộ kinh doanh tại các ki-ốt. Với việc tập trung nhiều loại hàng hóa, trong đó có nhiều mặt hàng dễ cháy và trung bình mỗi ngày có hàng trăm lượt người tới chợ mua sắm nên nguy cơ xảy ra cháy nổ luôn tiềm ẩn.

Theo Trưởng Ban quản lý (BQL) chợ thị xã Kỳ Anh Hà Văn Hóa, để chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), thời gian qua, BQL chợ đã bổ sung thêm dụng cụ chữa cháy và thường xuyên kiểm tra hệ thống điện nhằm sửa chữa, thay thế kịp thời các thiết bị điện bị hư hỏng, xuống cấp.

BQL chợ cũng phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức PCCC cho bà con tiểu thương, người tới mua sắm. Nhờ vậy, phần lớn các tiểu thương đều đã có ý thức trong công tác PCCC.

Trong thời điểm nắng nóng, nguy cơ cháy nổ tại các chợ, trung tâm thương mại luôn thường trực.

Dù đã có nhiều nỗ lực, tuy nhiên, công tác PCCC tại chợ thị xã Kỳ Anh vẫn còn bộc lộ hạn chế như số lượng bình chữa cháy còn ít, một số tiểu thương còn để hàng hóa lấn chiếm lối đi và che khuất tủ đựng thiết bị PCCC. Đặc biệt, hệ thống điện của một số ki-ốt không đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống cháy nổ.

Trước thực tế này, lực lượng Cảnh sát PCCC đã yêu cầu BQL chợ kiểm tra, nhắc nhở các tiểu thương bày bán hàng hóa gọn gàng, không được chiếm dụng lối đi, lối thoát hiểm và nâng cao ý thức về sử dụng nguồn nhiệt trong quá trình kinh doanh. Đồng thời, tăng cường công tác tập huấn cho lực lượng chữa cháy tại cơ sở, kịp thời ứng phó với các sự cố về cháy nổ có thể xảy ra.

Lực lượng Cảnh sát PCCC hướng dẫn tiểu thương thực hiện tốt công tác PCCC.

Công tác đảm bảo an toàn PCCC cũng được BQL và lực lượng chức năng chủ động thực hiện tại trung tâm thương mại (TTTM) Phú Nhân Nghĩa (xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh). Trang thiết bị PCCC tại TTTM này đã được lắp đặt, trang bị khá đầy đủ. Tuy vậy, trong thời tiết nắng nóng, lại có đông người ra vào, nguy cơ xảy ra cháy nổ tại đây vẫn luôn thường trực.

Nhằm tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, thời gian qua, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh phối hợp với Đội Cảnh sát quản lý hành chính Công an huyện Kỳ Anh và BQL TTTM Phú Nhân Nghĩa tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các tiểu thương kinh doanh trong chợ về các quy định an toàn PCCC, phân loại hàng hóa, các mặt hàng dễ cháy, sử dụng nguồn điện trong các ki-ốt, không được đấu nối sai quy định.

Lực lượng Cảnh sát PCCC thường xuyên kiểm tra công tác đảm bảo PCCC tại các chợ, TTTM.

Cùng với đó, định kỳ huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho lực lượng PCCC tại chỗ, các tiểu thương và các hộ, đơn vị kinh doanh trong khu vực quản lý; chuẩn bị các phương án chữa cháy tại chỗ, đảm bảo có thể xử lý các tình huống cháy, nổ.

“Hàng hóa khá nhiều trong khi sạp hàng hạn chế nên chúng tôi có tận dụng thêm không gian để kê thêm hàng mà không nghĩ là có nhiều mối nguy khi xảy ra cháy nổ như thế. Khi được lực lượng chức năng nhắc nhở, tuyên truyền, chúng tôi mới hiểu và nhanh chóng thu dọn hàng hóa trả lại lối đi, đảm bảo công tác PCCC”, bà Nguyễn Thị Huế - tiểu thương buôn bán tại TTTM Phú Nhân Nghĩa, cho hay.

Việc sắp xếp hàng hóa ngay cạnh nguồn điện dễ dẫn tới sự cố về cháy nổ.

Với gần 2.000 hộ kinh doanh, lại có nhiều mặt hàng có nguy cơ tiềm ẩn xảy ra cháy nổ, công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, đảm bảo an toàn PCCC tại chợ TP Hà Tĩnh cũng được lực lượng Cảnh sát PCCC và BQL chợ chú trọng triển khai.

Qua các đợt kiểm tra tại chợ TP Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đánh giá, chợ cơ bản đã đáp ứng đúng và đầy đủ các điều kiện an toàn về PCCC theo quy định. Các gian hàng tại chợ được bố trí rộng, cao, có mái che; xung quanh chợ có đường cho xe chữa cháy hoạt động, mỗi gian hàng có hệ thống điện được đấu mắc bảo đảm an toàn, có bãi để xe hợp lý, không cản trở lối thoát nạn và chữa cháy.

Ngoài các biển báo, nơi cấp nước, hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, bình chữa cháy, hệ thống camera được lắp đặt tại các gian hàng, BQL chợ phân công nhiệm vụ đội PCCC trực và ứng trực 24/24 đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.

Vụ cháy 6 ki-ốt tại TTTM thị trấn Tây Sơn (huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh) xảy ra ngày 20/4 gây thiệt hại lớn cho tiểu thương.

Thực tế cho thấy, phần lớn các chợ, siêu thị, TTTM trên địa bàn tỉnh đã chú trọng công tác đảm bảo PCCC. Dù vậy, nguy cơ xảy ra cháy nổ tại các chợ, siêu thị, TTTM vẫn luôn tiềm ẩn.

Nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy nổ được cho là do các thiết bị sử dụng quá công suất kéo dài thời gian, dẫn đến thiết bị không đủ tuổi thọ bị chập cháy. Nguồn điện mùa hè sẽ kém ổn định do lượng tiêu thụ lớn cùng thời điểm, nên thiết bị kém chất lượng dễ cháy hơn.

Cùng với đó, vẫn còn một số người dân chưa có ý thức cao về PCCC, nhiều người chủ quan lơ là để đồ dùng, hàng hóa dễ cháy gần nguồn điện, nguồn nhiệt… Vì vậy, công tác bảo đảm an toàn về PCCC tại các chợ, siêu thị, TTTM phải được quan tâm.

Nâng cao ý thức phòng cháy tại các chợ, TTTM là điều quan trọng ngăn ngừa các sự cố về cháy nổ.

Thượng tá Nguyễn Văn Lộc – Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh cho hay: Với phương châm phòng ngừa là chính, đơn vị đã chủ động thực hiện các biện pháp kiểm tra, hướng dẫn BQL các chợ, TTTM, đặc biệt là các chợ truyền thống thực hiện tốt các biện pháp PCCC.

Lực lượng Cảnh sát PCCC thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, huấn luyện về PCCC để các hộ kinh doanh nhận rõ được vai trò đặc biệt quan trọng của công tác PCCC và nắm vững các kỹ năng cơ bản để xử lý tại chỗ các tình huống cháy nổ có thể xảy ra, đặc biệt trong mùa nắng nóng đang diễn ra trên địa bàn.

Tính tới ngày 9/6, trên địa bàn tỉnh xảy ra 40 vụ cháy, trong đó, cháy thiết bị trên cột điện 8 vụ; nhà ở hộ gia đình 10 vụ; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh 2 vụ; cháy cơ sở kinh doanh, buôn bán, cơ sở ăn uống 6 vụ... Các vụ cháy rừng may mắn không có thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 400 triệu đồng và 8,1 ha rừng. Nguyên nhân vụ cháy, sự cố cháy phần lớn xuất phát từ sự cố hệ thống, thiết bị điện và sơ suất trong sử dụng nguồn nhiệt...

Nhung Đức