Nghiện lâu năm, mua ma túy về vừa bán vừa dùng

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa phá thành công chuyên án mang bí số XL 0919, bắt giữ 3 đối tượng về các hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan điều tra lấy lời khai Nguyễn Thế Quyền.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào hồi 14h ngày 1/2/2021, Công an huyện Can Lộc phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng trú tại xã Sơn Lộc (Can Lộc) và xã Thạch Ngọc (Thạch Hà) đang có hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc tiến hành khám xét chỗ ở của Nguyễn Thế Quyền (SN 1989, trú tại thôn Mai Long, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc) và thu giữ các gói nilon, ống hút nhựa bên trong có chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Qua giám định, số tang vật thu giữ tại chỗ ở của Nguyễn Thế Quyền được xác định là ma túy Methaphetamine với khối lượng 2,7983g.

Tại cơ quan công an, Quyền khai nhận bản thân nghiện ma túy từ năm 2012 đến nay; số ma túy trên đối tượng mua về vừa để bán kiếm lời, vừa để sử dụng dần.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Thế Quyền.

Riêng 2 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Anh Đức