“Người mặt đen” tới Hà Tĩnh là thông tin sai sự thật!

Công an TP. Hà Tĩnh khuyến cáo người dân, khi phát hiện các đối tượng lạ mặt có dấu hiệu bất thường trên địa bàn, vui lòng liên hệ trụ sở công an khu vực gần nhất, hoặc gọi đến số điện thoại trực ban: 0393.888.258 hoặc số đường dây nóng: 069.292.8600 của Công an thành phố Hà Tĩnh để cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp phòng ngừa đúng quy định của pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm nếu có.