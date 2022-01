Phá đường dây sản xuất tiêu thụ tiền giả luôn thủ lựu đạn, mã tấu

Các đối tượng móc nối với nhau in tiền giả mệnh giá 500 và 200 ngàn đồng sau đó rao bán với tỷ lệ 4 triệu tiền thật mua 10 triệu tiền giả. Để vận hành đường dây của mình, các đối tượng luôn thủ theo mã tấu, đao, kiếm và lựu đạn. Các thành viên trong đường dây sản xuất tiền giả đều nghiện ma túy.

Ngày 29/1, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa phối hợp với Công an quận 12, Công an huyện Hóc Môn và Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá đường dây sản xuất tiền giả, bắt 4 đối tượng.

Ba đối tượng chủ chốt trong đường dây sản xuất tiêu thụ tiền giả.

Đó là: Hồ Hoàng Long (SN 1979, quê Đồng Nai), Hồ Văn Hoàng Giang (SN 1992), Võ Văn Sang (SN 1995) và Đặng Thị Minh Thư (SN 1998, cùng ngụ Hóc Môn).

Tang vật thu là 71 triệu đồng tiền giả mệnh giá 500 ngàn đồng và 200 ngàn đồng, nhiều hung khí nguy hiểm và 1 quả lựu đạn.

Ngoài ra, các tổ công tác còn thu giữ khá nhiều ma túy, thuốc lắc, dụng cụ sử dụng ma túy đá từ các đối tượng.

Theo lời khai ban đầu, từ tháng 10/2021 đến nay, Giang lên mạng xã hội mở các trang Zalo, facebook… rao bán tiền giả mệnh giá 500 ngàn đồng với hình thức 4 triệu đồng tiền thật mua 10 triệu đồng tiền giả. Khi có khách đặt mua, Giang giao cho Long đem đi giao.

Để kiếm thêm, ngoài làm ăn với Giang, Long còn móc nối với một người bạn tù tên Diệp Đình Minh (chưa rõ lai lịch) mua dụng cụ, máy móc về tự in tiền giả và rao bán trên mạng cùng với tỷ lệ như trên.

Tính từ thời điểm 2 đối tượng ở tù chung này móc nối với nhau, Minh đã giao cho Long hơn 500 triệu đồng tiền giả. Long kết hợp với Sang rao bán tiền giả trên mạng.

Lựu đạn, mã tấu, kiếm Nhật, đao và ma túy thu từ các đối tượng.

Bộ ba này đã nhiều lần bán tiền giả cho một người phụ nữ tên Nguyên với tổng cộng 300 triệu đồng tiền giả mệnh giá 500 ngàn và 200 ngàn. Có được tiền thật từ việc bán tiền giả, các đối tượng này đã sử dụng ăn chơi và nướng vào ma túy. Thư nhận nhiệm vụ nhận “đơn đặt hàng” và đi giao tiền giả cho khách.

Các đối tượng trong đường dây này liên tục thay đổi địa điểm giao dịch, địa điểm sản xuất với nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mắt Công an.

Qua thời gian dài điều tra, nắm toàn bộ thông tin các đầu mối, các tổ trinh sát phối hợp đã lần lượt bắt giữ các đối tượng, thu giữ tại nhà riêng của các đối tượng số lượng tiền giả lớn, ma túy, thuốc lắc. Ngoài ra các tổ công tác còn thu giữ một quả lựu đạn và nhiều đao, mã tấu các loại.

Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, truy xét thêm một số đối tượng trong đường dây sản xuất tiêu thụ tiền giả này.

Theo CAND