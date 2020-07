Phát hiện 28 người tụ tập truyền bá pháp luân công trái phép ở Hà Tĩnh

Công an xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã lập biên bản vi phạm, hoàn thiện hồ sơ, tham mưu xử lý theo quy định của pháp luật.

Video: 28 người tụ tập truyền bá pháp luân công tại nhà ông Lê Văn Lào.

Thượng úy Đặng Thế Long - Trưởng Công an xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 1 vụ tụ tập đông người truyền bá pháp luân công trái phép trên địa bàn.

Khoảng 15h ngày 18/7, lực lượng Công an xã Cẩm Vịnh nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc tại nhà ông Lê Văn Lào (SN 1944, ở thôn Đông Vịnh, xã Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên) có đông người tập trung liên quan đến pháp luân công.

Công an xã Cẩm Vịnh đã báo cáo và phối hợp với Công an huyện Cẩm Xuyên, Phòng PA 02 Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra hiện trường.

Tại nhà ông Lào, lực lượng công an phát hiện có 28 người đang xem video “tu luyện” pháp luân công.

Lực lượng công an đã thu giữ 2 tờ A4 ghi nội dung pháp luân công và 3 cuốn sách truyền bá pháp luân công không rõ nguồn gốc.

Lực lượng công an phát hiện có 28 người đang xem video “tu luyện” pháp luân công tại nhà ông Lào

“Việc tụ tập đông người, tham gia truyền bá về pháp luân công khi chưa được công nhận là việc làm trái quy định pháp luật; có nguy cơ gây bất ổn tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Vì vậy, Công an xã Cẩm Vịnh đã lập biên bản vi phạm, hoàn thiện hồ sơ, tham mưu xử lý theo quy định của pháp luật” - Thượng úy Đặng Thế Long cho biết.

Thăng Long – Phan Trâm