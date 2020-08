Phát hiện chủ hộ kinh doanh tại Hà Tĩnh làm giả men rượu

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện hộ kinh doanh do Trần Hậu Tuấn (thôn Liên Phố, xã Thạch Hội, Thạch Hà, Hà Tĩnh) làm chủ có hành vi đang sang chiết, sản xuất men rượu giả.

Vào hồi 10h30 phút sáng nay (26/8), Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Công an huyện Thạch Hà, Công an xã Thạch Hội kiểm tra hộ kinh doanh do Trần Hậu Tuấn.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ 420 kg men rượu trong đó có 22 kg men rượu được đóng trong 22 gói, bên ngoài bao bì in ấn: “Men rượu gia truyền đặc biệt Lang Vân", đại lý tại Nghệ An Tú Hường, số 10A – đường Lê Huân – Phường Hồng Sơn – TP Vinh – Nghệ An”; số còn lại không có nhãn mác được đóng trong 14 thùng các tông; đồng thời phát hiện 1 máy ép dán túi nilon cùng nhiều tang vật liên quan đến việc sang bao, sản xuất men rượu giả.

22 gói men rượu bên ngoài bao bì in ấn: “Men rượu gia truyền đặc biệt Lang Vân".

Làm việc với cơ quan chức năng, hộ kinh doanh Trần Hậu Tuấn không xuất trình được giấy tờ chứng minh rõ nguồn gốc hàng hóa; đồng thời, khai nhận toàn bộ số men nói trên được mua tại Thái Bình, mua bao bì in sẵn tại chợ Vinh (Nghệ An) để đóng gói men, bán cho các quầy hàng tạp hóa bán lẻ trên địa bàn để kiếm lời.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Ngà – Sỹ Quý