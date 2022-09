Phối hợp nắm tình hình, xử lý kịp thời các tình huống trên địa bàn Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu 3 lực lượng: Quân sự, Công an và Bộ đội Biên phòng cần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, nắm tình hình, tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các địa phương xử lý kịp thời mọi tình huống.

Chiều 8/9, các lực lượng: Công an, Quân sự và Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chỉ đạo hội nghị.

Từ đầu năm lại nay, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và sự phối hợp của các ban, ngành, sự ủng hộ, giúp đỡ của quần chúng Nhân dân, ba lực lượng: Công an, Quân sự và Bộ đội Biên phòng Hà Tĩn đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Tham mưu xử lý kịp thời các tình huống phức tạp về an ninh và trật tự an toàn xã hội, không để bị động bất ngờ; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương.

Đại tá Phan Mạnh Tâm - Trưởng Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm BĐBP Hà Tĩnh: Hoạt động tội phạm ma tuý trên tuyến biên giới ngày tinh vi, liều lĩnh, do đó các lực lượng cần phối hợp đấu tranh có hiệu quả.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, ba lực lượng đã thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin liên quan đến công tác bảo vệ nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tôn giáo, an ninh xã hội, đặc biệt là các vụ việc phức tạp liên quan đến tranh chấp, khiếu kiện, xây dựng các công trình trái phép.

Các lực lượng cũng đã phối hợp, tuần tra, kiểm tra đường biên, mốc quốc giới 28 đợt/120 lượt cán bộ chiến sỹ; trên biển 63 lượt/63 phương tiện/635 lượt cán bộ chiến sỹ. Tham gia phối hợp đấu tranh thành công 26 chuyên án, vụ án, bắt 45 đối tượng về buôn bán, vận chuyển ma tuý, pháo nổ, đối tượng truy nã, đánh bạc… tang vật thu giữ 54 kg ma tuý tổng hợp dạng đá, 18 kg ketamin, hơn 14.000 viên ma tuý tổng hợp, 10 bánh heroin, hơn 115 kg pháo nổ..

Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh: Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, biên giới, bờ biển.

Các lực lượng cũng đã bắt 6 vụ/8 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép; 2 vụ/2 đối tượng truy nã; bắt 20 vụ/27 phương tiện khai thác hải sản trái phép.

Ngoài ra, tham mưu cho Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị 18-CT/TU ngày 4/1/2022 về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng tại huyện Can Lộc...

Đại tá Lê Hông Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Các lực lượng cần phối hợp có hiệu quả hơn trong công tác phòng chống thiên tai, bão lũ và cháy rừng.

Tại hội nghị, đại biểu 3 lực lượng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong công tác phối hợp, kết hợp thực hiện các nội dung quy định của nghị định trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu 3 lực lượng: Quân sự, Công an và Bộ đội Biên phòng cần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, nắm tình hình, tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và địa phương xử lý kịp thời mọi tình huống. Phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh Nhân dân vững chắc.

Phối hợp có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; công tác quản lý nhà nước về ANTT, tập trung thực hiện tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, tuần tra kiểm soát biên giới, quản lý người nước ngoài, cư trú, tạm trú… Tập trung vấn đề về an ninh mạng, đấu tranh vô hiệu hoá hoạt động lợi dụng intenet để chống phá Đảng, chính quyền Nhân dân, kích động tụ tập đông người biểu tình, gây rối an ninh trật tự. Chủ động phòng chống thiên tai, bão lũ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Thế Mạnh - Thanh Giang