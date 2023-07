Sớm làm sáng tỏ vụ “vỡ hụi” ở chợ Voi

Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã bố trí lực lượng tiếp nhận tố cáo, làm việc với người dân để sớm làm sáng tỏ vụ việc liên quan đến vụ “vỡ hụi” ở chợ Voi.

Công an huyện Kỳ Anh trực tiếp làm việc người dân đến tố cáo vụ việc.

Theo phản ảnh của một số người dân ở các xã: Kỳ Bắc, Kỳ Phong, Kỳ Tiến… hiện đang kinh doanh tại chợ Voi (huyện Kỳ Anh), họ đã bị Hoàng Thị Thảo (SN 1988, trú tại thôn Tân Giang, xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh - buôn bán tại chợ Voi), lừa đảo theo hình thức góp “hụi” với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, sáng 4/7, Công an huyện Kỳ Anh đã bố trí lực lượng, tổ chức 2 điểm tại trụ sở Công an xã Kỳ Bắc và Công an xã Kỳ Phong để tiếp nhận đơn thư, tố cáo và làm việc với người dân.

Công an huyện Kỳ Anh bố trí 2 điểm tiếp nhận đơn tố cáo, làm việc với người dân.

Theo thông tin ban đầu từ người dân cung cấp: do quen biết khi buôn bán tại chợ Voi, nhiều năm nay, Hoàng Thị Thảo đã đặt vấn đề về việc huy động tiền vào các “dây hụi” do Thảo đứng chủ với cam kết trả tiền gốc và lãi sòng phẳng.

Khi lôi kéo được hàng trăm người tham gia, Thảo lập rất nhiều “dây hụi”, mỗi dây 10 người. Những người tham gia phải đóng cho Thảo số tiền ít nhất từ 100 ngàn đồng/ngày đến hàng triệu đồng/ngày. Thời gian góp trong vòng 10 tháng, mỗi tháng mở “hụi” 1 lần.

Tuy nhiên, quy trình “hốt hụi“không công khai mà do Thảo tự quyết định. Do đó, những người tham gia không biết ai là người được “hốt hụi” của mỗi kỳ. Đầu năm 2023, Thảo tuyên bố “vỡ hụi” khiến nhiều người ngỡ ngàng, lo lắng.

Được biết, trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, một số hộ dân đã gửi đơn tố cáo lên Công an huyện Kỳ Anh nhưng sau đó rút đơn làm ảnh hưởng đến quá trình xác minh.

Thượng tá Lê Xuân Thủy (áo sọc) - Trưởng Công an huyện Kỳ Anh làm việc với người dân về vụ việc.

Thượng tá Lê Xuân Thủy - Trưởng Công an huyện Kỳ Anh khẳng định: Cơ quan Công an huyện sẽ tập trung điều tra, làm rõ vụ việc, vi phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó, đảm bảo tính nghiêm minh, đúng quy định pháp luật.

Người dân liên quan phải có trách nhiệm tố giác, cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan công an, không được kích động, lôi kéo, xuyên tạc sự thật, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Vũ Huyền