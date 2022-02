Tài xế khóa cửa xe tải bỏ đi khi bị yêu cầu kiểm tra tải trọng

Khi thấy lực lượng Thanh tra Giao thông Hà Tĩnh kiểm tra tải trọng, tài xế xe tải BKS 38H - 002.99 đã điều khiển phương tiện đậu bên lề đường rồi tắt máy, khóa cửa bỏ đi.

Chiều 22/2, Đội Thanh tra chuyên ngành số 2, Thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tải trọng phương tiện trên tuyến đường tỉnh 547 (ĐT.547). Lúc 14h30 cùng ngày, xe tải mang BKS 38H – 002.99 mang tên An Việt chở đá dăm di chuyển trên tuyến ĐT.547 theo hướng từ xã Kỳ Bắc (huyện Kỳ Anh) theo hướng Nam - Bắc.

Khi di chuyển đến Km55 trên tuyến ĐT.547 đoạn qua xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tài xế nhìn thấy lực lượng Thanh tra Giao thông đang làm nhiệm vụ tại đây nên vội điều khiển xe đậu bên lề đường rồi tắt máy, khóa cửa phương tiện và bỏ đi nơi khác. Hành động này của tài xế nhằm tránh việc kiểm tra tải trọng phương tiện từ lực lượng chức năng.

Trước việc phương tiện có dấu hiệu chở quá tải và cơi nới thành thùng, Thanh tra Giao thông đã yêu cầu tài xế chấp hành cân kiểm tra tải trọng nhưng người này vẫn không đồng ý. Lực lượng chức năng sau đó đã phối hợp với Công an huyện Cẩm Xuyên và Công an xã Cẩm Lĩnh xử lý sự việc.

Khoảng 1 giờ sau, Công ty An Việt đã cho người tới liên hệ với tài xế. Nam tài xế sau đó quay lại và đồng ý mở cửa phương tiện nhưng vẫn tiếp tục không chấp hành xuất trình bằng lái cũng như cung cấp giấy tờ xe. Đến 17h30, do không có các giấy tờ phục vụ cho việc cân tải trọng, lực lượng chức năng đã buộc phải di chuyển phương tiện về trụ sở Công an huyện Cẩm Xuyên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ Thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh, từ đầu năm 2022 tới nay, đơn vị này đã tăng cường việc kiểm tra tải trọng trên các tuyến đường quốc lộ ủy thác, đường tỉnh quản lý có lưu lượng phương tiện lớn và khu vực đầu nguồn hàng. Qua đó, phát hiện 107 trường hợp vi phạm tải trọng, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 433,8 triệu đồng.

Văn Đức