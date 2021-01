Tài xế xe công nghệ ở Hà Tĩnh bị “đồng nghiệp” rượt đánh

Thượng uý Nguyễn Văn Cường - Trưởng Công an xã Việt Tiến cho hay, đơn vị đang trích xuất camera an ninh, lấy lời khai những người liên quan để điều tra làm rõ.

Tài xế Nguyễn Văn Huệ trình bày sự việc bị ông Nguyễn Đức H. rượt đánh.

Sáng 19/1, anh Nguyễn Văn Huệ (SN 1990, xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà) - tài xế taxi công nghệ của HTX Vận tải và Dịch vụ Công nghệ Việt chờ khách ở ngã ba Giang (xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà).

Khoảng 7h, thấy một nữ hành khách trên xe khách chạy tuyến Nam – Bắc dừng xuống khu vực này, tài xế Huệ tiếp cận và trao đổi về giá cước. Biết người phụ nữ muốn di chuyển về xã Sơn Lộc (huyện Can Lộc), anh Huệ ra giá 80.000 đồng.

Theo lời tài xế Huệ, lúc anh đang nói chuyện với khách thì bất ngờ bị ông Nguyễn Đức H. (một người thường xuyên chở khách, ở thôn Ba Giang, xã Việt Tiến) lao tới đánh. Một số người dân chứng kiến sự việc đã tới giải vây cho anh.

Tài xế Huệ tường thuật lại cảnh ông H. cầm dao muốn mở cửa xe để đánh.

Lúc này, ông H. chạy vào nhà lấy 1 con dao rồi rượt chém khiến anh Huệ phải chạy vào xe, khóa cửa để tránh. Ông H. đứng ngoài xe chửi bới một lúc mới chịu rời đi.

“Thái độ của ông Nguyễn Đức H. rất hung hãn. May mắn là tôi vào xe tránh kịp, chứ nếu không chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Giữa anh và ông Nguyễn Đức H. không có mâu thuẫn gì trước đó. Nguyên nhân sự việc có thể do ông H. nghĩ rằng anh tranh giành khách đi xe” - tài xế Huệ cho hay.

Toàn bộ sự việc ông H. đuổi đánh anh Nguyễn Văn Huệ đã được camera an ninh ở khu vực ngã ba Giang ghi lại. Một người chứng kiến sự việc (xin được giấu tên) cho biết: Thời điểm đó, khi 1 hành khách xuống xe thì có 2 người lái taxi tới đặt vấn đề để chở. Lúc sau, tôi thấy ông H. đánh rồi lấy dao rượt đuổi anh Huệ.

Camera an ninh ở khu vực ngã ba Giang, xã Việt Tiến đã ghi lại cảnh xô xát.

Ngay sau sự việc, anh Huệ đã tới Công an xã Việt Tiến trình báo sự việc. Chiều cùng ngày, thấy đau nhức ở vùng đầu, anh Huệ đã tới bệnh viện thăm khám.

Sáng 20/1, trao đổi với PV, Thượng uý Nguyễn Văn Cường - Trưởng Công an xã Việt Tiến xác nhận: Đơn vị có tiếp nhận trình báo của anh Huệ và bước đầu xác nhận những nội dung như trình bày là có cơ sở.

Công an xã đang trích xuất camera an ninh, lấy lời khai những người liên quan để điều tra làm rõ, cũng cố hồ sơ. Chiều nay, Công an xã sẽ triệu tập ông Nguyễn Đức H. lên làm việc.

“Chúng tôi kiên quyết xử lý theo đúng quy định để đảm bảo an ninh trật tự nói chung, hoạt động vận tải hành khách nói riêng trên địa bàn, đặc biệt là dịp tết Nguyên đán”, Trưởng Công an xã Việt Tiến khẳng định.

Đức Minh