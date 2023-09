Tập huấn ATGT cho cán bộ cơ sở thị xã Kỳ Anh

170 cán bộ, đảng viên của các thôn, tổ dân phố trên địa bàn TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã được truyền đạt những nội dung hữu ích về công tác tuyên truyên đảm bảo trật tự ATGT.

Chiều 12/9, tại UBND thị xã Kỳ Anh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2023. Tham dự lớp tập huấn có 170 cán bộ, đảng viên tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã.

Trong thời gian một buổi, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Ban An toàn giao thông tỉnh đã truyền đạt 3 chuyên đề: Tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; giới thiệu các quy định mới của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông và trong công tác tuần tra, xử lý vi phạm ATGT của lực lượng cảnh sát giao thông; Một số nội dung văn hoá giao thông an toàn trong tình hình mới; kỹ năng tuyên truyền miệng pháp luật.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lê Văn Khánh truyền đạt chuyên đề: Kỹ năng tuyên truyền miệng pháp luật.

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng tuyên truyền an toàn giao thông cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền an toàn giao thông trong tình hình hiện nay.

Thu Trang