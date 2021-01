Thiếu tiền ăn chơi, lừa bán điện thoại qua Facebook để chiếm đoạt tài sản

(Baohatinh.vn) - Công an TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Thông, trú huyện Nghi Lộc (Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.