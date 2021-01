Thôn đầu tiên của Thạch Hà xã hội hóa lắp đặt camera an ninh

Thực hiện chủ trương xã hội hóa, thôn Yên Nghĩa (xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà – Hà Tĩnh) đã hoàn thành lắp đặt 8 camera an ninh, trị giá khoảng 60 triệu đồng.

Ngày 21/1, xã Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà – Hà Tĩnh) tổ chức lễ ra mắt mô hình camera an ninh tại thôn Yên Nghĩa. Đây là thôn đầu tiên của Hà Tĩnh thực hiện chủ trương xã hội hóa camera an ninh.

Thôn Yên Nghĩa (xã Lưu Vĩnh Sơn) có 210 hộ dân, về đích nông thôn mới kiểu mẫu vào tháng 10/2020. Vị trí địa lý giáp ranh với thị trấn Thạch Hà và TP Hà Tĩnh, lại giao nhau với nhiều trục đường chính, do vậy xuất hiện ngày càng nhiều tệ nạn xã hội, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Đặc biệt, trên địa bàn thôn Yên Nghĩa thường xuyên xảy ra các vụ trộm cắp chó, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân. Trong khi đó, trước đây thôn mới chỉ có 1 camera do xã lắp đặt.

Trước tình hình này, cấp ủy, ban cán sự thôn đã bàn bạc, họp dân và thống nhất chủ trương xã hội hóa để lắp đặt hệ thống camera an ninh trong toàn phạm vi thôn. Qua quá trình vận động bà con Nhân dân, con em quê hương đóng góp và xã hỗ trợ một phần kinh phí, thôn Yên Nghĩa đã lắp đặt được 8 camera an ninh, trị giá khoảng 60 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Hoài Việt – Trưởng Công an huyện Thạch Hà thông tin: “Yên Nghĩa là mô hình thôn đầu tiên của Thạch Hà triển khai chủ trương xã hội hóa lắp đặt hệ thống camera an ninh. Từ đây, sẽ góp phần quan trọng trong việc ngăn ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc; tạo môi trường nông thôn an toàn, văn minh và sạch đẹp. Hiện tại, Công an huyện đang phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai nhân rộng mô hình này”.

Thu Phương