Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong 9 tháng đầu năm (từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/9/2023), toàn quốc đã xảy ra 8.333 vụ tại nạn giao thông, làm chết 4.763 người, bị thương 5.802 người, giảm 194 vụ, giảm 124 người chết, tăng 161 người bị thương so với cùng kỳ năm 2022. Tại Hà Tĩnh, theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 9 tháng năm 2023 ( từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/9/2023) trên địa bàn đã xảy ra 168 vụ TNGT, làm chết 113 người, bị thương 91 người. So với cùng kỳ năm 2022 tăng 99 vụ, tăng 53 người chết, tăng 63 người bị thương.