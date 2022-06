Từ Nghệ An vào Hà Tĩnh cướp giật tài sản

Sau 2 ngày khẩn trương truy tìm, Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) phối hợp với Công an xã Trường Sơn đã bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Đối tượng Tạ Anh Sáng khai nhận hành vi cướp giật tài sản với cán bộ điều tra Công an huyện Đức Thọ

Vào khoảng 12h15 phút, ngày 13/6/2022, bà Phạm Thị Trường (SN1952), thường trú tại thôn Ninh Thái, xã Trường Sơn đang ngồi nghe điện thoại bên lề đường đoạn thuộc thôn Ngõ Lối, xã Trường Sơn thì bị 1 đối tượng đi bộ từ phía sau lại giật lấy điện thoại di động rồi nhanh chóng nhảy lên xe mô tô do một đối tượng khác đang đứng chờ sẵn gần đó bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đức Thọ đã lập tức cử trinh sát xuống hiện trường phối hợp với Công an xã Trường Sơn truy tìm đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Thế Ngọc khai nhận hành vi cướp giật tài sản trước cơ quan điều tra

Đến chiều ngày 15/6/2022, Công an huyện phối hợp với Công an xã Trường Sơn đã bắt giữ 2 đối tượng đã gây ra vụ cướp gồm: Tạ Anh Sáng (SN 2004), trú tại thôn 1, xã Hưng Lĩnh; Nguyễn Thế Ngọc (SN 2005), trú tại thôn Đồng Tân, xã Long Xá, Hưng Nguyên (Nghệ An).

Ngày 16/6/2022, Công an huyện Đức Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam thời gian 3 tháng đối với Tạ Anh Sáng và Nguyễn Thế Ngọc về tội cướp giật tài sản.

Hiện, Công an huyện Đức Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vụ việc.

Đức Phú