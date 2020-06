Vào cuộc điều tra sự việc trang trại 4,5ha keo tràm bị cháy trong đêm ở Kỳ Anh

Công an xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết đang tích cực điều tra sự việc trang trại 4,5 ha keo tràm của người dân trên địa bàn bị cháy trong đêm, ước thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Đám cháy đã thiêu rụi 3 ha trong tổng số 4,5 ha keo chàm đã đến kỳ thu hoạch của gia đình ông Hoàng Trọng Luận.

Vào khoảng 2h sáng 23/6, ông Hoàng Trọng Luận (57 tuổi, trú tại thôn Xuân Dục, xã Kỳ Tân) nhận được thông tin trang trại của gia đình ở cồn Trùng Trang, thôn Trung Đức, xã Kỳ Tân có diện tích 4,5ha trồng keo bị cháy. Đây là lứa keo tràm đã được trồng hơn 3 năm và đang đến kỳ thu hoạch.

Ngay sau đó, ông đã gọi điện thoại báo cáo sự việc với UBND xã Kỳ Tân và Công an xã rồi cùng những người trong gia đình lên dập lửa.

2 chiếc cưa máy cùng các dụng cụ lao đống khác cũng bị đốt cháy.

Ông Luận cho biết: Lúc lên hiện trường, đám cháy đã lan rộng, bốc cao và lan sang trang trại keo của 1 hộ gia đình liền kề. Sau khoảng 3 tiếng đồng hồ, cùng với sự giúp đỡ của lực lượng công an, phòng cháy xã, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, ngọn lửa đã thiêu rụi 3 ha keo đến kỳ thu hoạch của ông cùng 2 chiếc cưa máy và các dụng cụ lao động khác, ước tính thiệt hại hơn 100 triệu đồng.

Đám cháy lan sang trang trại trồng keo của hộ gia đình khác, gây thiệt hại khoảng 1,5 ha.

“Đám cháy cũng đã lan sang trang trại của hộ dân bên cạnh, gây thiệt hại khoảng 1,5 ha keo chàm” – ông Luận cho biết thêm.

Điều đáng nói là, trước đó, trang trại này được gia đình ông Hoàng Trọng Luận trồng thông và sắp đến mùa thu hoạch. Tuy nhiên, vào đầu năm 2017, trang trại đột nhiên bốc cháy trong đêm, thiệt hại gần 3 ha cây thông.

Trang trại này trước đây gia đình ông Luận trồng thông và cũng đã từng đột nhiên bốc cháy trong đêm.

Những đám cháy bất thường lặp lại khiến ông Luận nghi ngờ có kẻ xấu hãm hại, lợi dụng đêm tối phóng hỏa đốt trang trại của gia đình. Vì vậy, ông đã trình báo lên Công an xã, mong muốn lực lượng chức năng sớm tìm ra thủ phạm để trả lại công bằng cho ông.

Ông Phạm Văn Hà – Trưởng Công an xã Kỳ Tân xác nhận: Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an cùng với Ban phòng cháy xã và người dân đã có mặt tại hiện trường, khống chế thành công đám cháy. Đây là khu rừng sản xuất, trồng keo của các hộ dân, nếu đám cháy lan rộng, thiệt hại sẽ vô cùng lớn. Hiện tại, Công an xã đang điều tra, xác định nguyên nhân để làm rõ vụ việc.

Hà Vũ