Xử phạt 5 cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm an toàn về PCCC&CNCH

Các cơ sở kinh doanh karaoke ở TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) chủ yếu vi phạm các lỗi: không bảo dưỡng phương tiện chữa cháy thường xuyên; trang bị phương tiện PCCC không đủ hoặc không đồng bộ theo quy định của pháp luật...

Các cơ sở đều trang bị các phương tiện phục vụ công tác PCCC nhưng chưa đảm bảo cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Thực hiện Kế hoạch số 199/KH-CAT-PC07, ngày 10/8/2022 của Công an tỉnh về kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường và tình hình thực tế các sự cố cháy nổ xảy ra trong thời gian gần đây, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã phối hợp với UBND thị xã, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh, UBND phường, xã tổng kiểm tra an toàn PCCC&CNCH đối với cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thị xã.

Qua kiểm tra, một số cơ sở chưa bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy thường xuyên.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, các cơ sở chủ yếu vi phạm các lỗi: không bảo dưỡng phương tiện chữa cháy thường xuyên; trang bị phương tiện PCCC không đủ hoặc không đồng bộ theo quy định của pháp luật...

Bên cạnh đó, thực trạng chung các cơ sở kinh doanh khi xây dựng chỉ xin cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ chứ không phải xây dựng cơ sở kinh doanh karaoke. Do vậy, các điều kiện về cơ sở hạ tầng chưa phù hợp, chưa đảm bảo an toàn về PCCC&CNCH; một số cơ sở chưa thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC&CNCH.

Đoàn kiểm tra hồ sơ PCCC&CNCH ở quán Karaoke Hoàng Quân (phường Nam Hồng).

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 5 cơ sở vi phạm, xử phạt hơn 10 triệu đồng, tạm đình chỉ các khu vực, phạm vi không đủ điều kiện an toàn về PCCC&CNCH.

Đoàn kiểm tra tại quán Karaoke Queen (phường Nam Hồng) về an toàn PCCC.

Thị xã Hồng Lĩnh hiện có 7 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke đang hoạt động. Trong thời gian từ ngày 13/9 - 16/9, Công an thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành tổng kiểm tra tất cả các cơ sở kinh doanh karaoke, kiên quyết đình chỉ, chấm dứt hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm.

Thu Hằng - Cẩm Hà