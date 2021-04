Xử phạt nhiều học sinh vi phạm giao thông trên cầu Cửa Hội

Trong số các trường hợp vi phạm luật giao thông trên cầu Cửa Hội bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh xử lý, có khá nhiều học sinh THCS, THPT huyện Nghi Xuân.

Từ khi thông xe đến nay, trên cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã xảy ra tình trạng nhiều người dân vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Hành vi vi phạm phổ biến nhất là việc người dân dừng, đỗ các phương tiện trên cầu để check-in, chụp ảnh. Bên cạnh đó, một số thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi có hành vi không đội mũ bảo hiểm; tháo, che biển số; lạng lách, đánh võng, bốc đầu... Việc này đã gây mất trật tự an toàn giao thông trên cầu Cửa Hội.

Trước thực trạng này, Đội CSGT Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã phối hợp với Đội CSGT Công an TX Cửa Lò (Nghệ An) tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Trung tá Đặng Quyết Thắng - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Nghi Xuân cho biết: Từ ngày 14 - 31/3, đơn vị đã phát hiện, lập biên bản 52 trường hợp vi phạm ATGT trên cầu Cửa Hội, xử phạt tổng số tiền 57,5 triệu đồng, tước GPLX 12 trường hợp, tạm giữ 16 phương tiện.

Trong số này, có 26 trường hợp vi phạm về dừng, đỗ xe sai quy định và 26 trường hợp vi phạm về tháo, che biển số; lạng lách, đánh võng; không đội mũ bảo hiểm... (Trong ảnh: 2 học sinh bị phạt về hành vi tháo biển số, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên cầu Cửa Hội).

Theo Trung tá Thắng, trong số những người vi phạm có 15 trường hợp là học sinh THCS, THPT trên địa bàn huyện Nghi Xuân. Với các trường hợp này, đơn vị sẽ làm việc với ban giám hiệu trường học và phụ huynh để có biện pháp răn đe, giáo dục thích hợp.

Trung tá Đặng Quyết Thắng thông tin thêm, với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ trên cầu Cửa Hội đã giảm đi khá nhiều. Tuy nhiên, có những thời điểm, nhất là lúc vắng bóng CSGT, người dân vẫn cố tình vi phạm.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường phối hợp với Công an TX Cửa Lò để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT nhằm nâng cao nhận thức cho người dân. Đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. (Trong ảnh: 2 học sinh bị phạt về hành vi tháo, che biển số, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên cầu Cửa Hội).

Văn Đức