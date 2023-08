Các doanh nghiệp hỗ trợ gần 21 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội ở huyện Kỳ Anh

Từ nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp, người dân Kỳ Anh (Hà Tĩnh) sẽ có những ngôi nhà kiên cố để ổn định cuộc sống; đội ngũ giáo viên yên tâm công tác khi có nhà công vụ.

Sáng 20/8, huyện Kỳ Anh tổ chức lễ tiếp nhận kinh phí hỗ trợ từ Ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng VietinBank và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Dự lễ có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân. Về phía các đơn vị tài trợ có: ông Nguyễn Mỹ Hào - Ủy viên BTV Đảng ủy, thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Vietcombank; ông Nguyễn Đình Vinh - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng VietinBank; đại diện lãnh đạo Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh.

Ngân hàng Vietcombank trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, hộ gặp hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách huyện Kỳ Anh với tổng trị giá 7 tỷ đồng.

3 doanh nghiệp đã hỗ trợ huyện Kỳ Anh gần 21 tỷ để xây dựng nhà ở cho các đối tượng khó khăn; xây dựng nhà công vụ cho giáo viên và hỗ trợ trang thiết bị cho các trường học trên địa bàn huyện.

Theo đó, đại diện Ngân hàng Vietcombank đã trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, hộ gặp hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách huyện Kỳ Anh với tổng trị giá 7 tỷ đồng; Ngân hàng VietinBank trao biểu trưng hỗ trợ 4 công trình nhà công vụ cho giáo viên trên địa bàn huyện Kỳ Anh với tổng giá trị 10 tỷ 490 triệu đồng; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hỗ trợ xây dựng 50 nhà nhân ái cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 3,5 tỷ đồng.

Đại diện Ngân hàng VietinBank đã trao biểu trưng hỗ trợ 4 công trình nhà công vụ cho giáo viên trên địa bàn huyện Kỳ Anh.

Đại diện lãnh đạo Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh trao biểu trưng hỗ trợ 3,5 tỷ đồng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cảm ơn các doanh nghiệp trong thời gian qua đã hỗ trợ kinh phí để tỉnh Hà Tĩnh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Từ nguồn tài trợ này, người dân Hà Tĩnh nói chung, giáo viên và người dân huyện Kỳ Anh nói riêng tiếp tục có những ngôi nhà kiên cố để ổn định cuộc sống và yên tâm công tác.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh Hà Tĩnh cũng như huyện Kỳ Anh cam kết sẽ sử dụng hiệu quả, đúng mục đích nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục kết nối, huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư để hỗ trợ người dân gặp hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách xây dựng nhà ở, tạo các sinh kế cho người dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng bày tỏ mong muốn, các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh trong quá trình phát triển KT-XH cũng như các hoạt động an sinh xã hội.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đơn vị tài trợ khởi công nhà tình nghĩa cho gia đình bà Dương Thị Dính.

Cũng trong sáng nay, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các đơn vị tài trợ đã tham dự lễ khởi công xây nhà tình nghĩa cho gia đình bà Dương Thị Dính (thôn Phú Lợi, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh), là thương binh 4/4, có hoàn cảnh khó khăn.

Ngôi nhà được xây dựng trên diện tích hơn 60 m2, với tổng kinh phí hơn 150 triệu đồng, trong đó, Ngân hàng Vietcombank hỗ trợ 70 triệu đồng, số tiền còn lại do người thân, gia đình quyên góp. Cấp ủy, chính quyền địa phương cũng sẽ huy động lực lượng để tham gia đóng góp ngày công, hỗ trợ gia đình bà sớm hoàn thành ngôi nhà để ổn định cuộc sống.

Đoàn cũng đã trao trang thiết bị dạy học cho Trường Mầm non Kỳ Khang do Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh hỗ trợ. Đợt này, ngoài Trường Mầm non Kỳ Khang, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh sẽ trao trang thiết bị dạy học cho Trường Mầm non Kỳ Bắc và Trường Tiểu học Kỳ Sơn của huyện Kỳ Anh, trị giá thiết bị mỗi trường 100 triệu đồng.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đơn vị tài trợ trao biểu trưng thiết bị dạy học cho Trường Mầm non Kỳ Khang.

Vũ Huyền