Bắt giữ thuyền vận chuyển cát trái phép trên sông Lam

(Baohatinh.vn) - Trong quá trình tuần tra trên tuyến sông Lam, lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ một phương tiện thủy vận chuyển khoảng 60m³ cát nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Thực hiện kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác, vận chuyển khoáng sản trên tuyến đường thủy nội địa, vào khoảng 2h15 ngày 22/6, Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường phát hiện một phương tiện thủy có dấu hiệu vi phạm khi đang lưu thông trên sông Lam, đoạn qua xã Nghi Xuân.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là ông Cao Văn Học (SN 1975, trú tại xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh). Thời điểm kiểm tra, ông Học đang điều khiển thuyền vỏ thép mang số hiệu NA-2650 vận chuyển khoảng 60m³ cát.
Tại cơ quan chức năng, người điều khiển phương tiện không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát nói trên.
Lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ phương tiện cùng toàn bộ số khoáng sản để phục vụ công tác xác minh, điều tra.
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